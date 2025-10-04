धनश्री ने रोते हुए किया बड़ा खुलासा, बोलीं- हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और सगाई के बाद ही युजवेंद्र चहल…

अर्जुन ने धनश्री से आगे पूछा कि जब उनका शादी का प्लान नहीं था तो उन्होंने ये शादी क्यों की? धनश्री ने बात का जवाब दिया और कहा, "जब हम दोनों मिले थे उस दौरान चहल ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया और भरोसा किया उससे मुझे लगा कि शादी कर लेनी चाहिए।" अर्जुन ने आगे पूछा कि शादी से पहले उन्होंने कितने समय तक क्रिकेटर को डेट किया था? धनश्री बोलीं, “अगस्त में हमारी सगाई हुई थी और फिर दिसंबर में हमने शादी कर ली। अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैं उनके साथ ही ट्रेवल करती थी। हम साथ रहते थे। इस दौरान, मैं उनके बर्ताव में थोड़े-थोड़े बदलाव देखने लगी थी। वह पहले जैसे नहीं थे वह बदल रहे थे।"