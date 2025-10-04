धनश्री ने रोते हुए किया बड़ा खुलासा, बोलीं- हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और सगाई के बाद ही युजवेंद्र चहल…

धनश्री ने राइज एंड फॉल में किया बड़ा खुलासा
Dhanashree React On Yuzvendra Chahal Marriage: धनश्री और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक को लगभग 9 महीने हो चुके हैं। ऐसे में धनश्री इन दिनों रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं और इसमें उन्होंने कई बार अपने तलाक को लेकर कई राज खोले हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। वह चहल के बारे में बात करते-करते इमोशनल हो गईं और रोने लगीं। शो में अर्जुन बिजलानी से बातचीत के दौरान धनश्री ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के कुछ ऐसी बातें लोगों को बताई जो शायद ही किसी को पता थी। उन्होंने बताया कि उनकी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज थी। प्यार तो हमें बाद में हुआ,लेकिन मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं था।
अर्जुन ने धनश्री से आगे पूछा कि जब उनका शादी का प्लान नहीं था तो उन्होंने ये शादी क्यों की? धनश्री ने बात का जवाब दिया और कहा, "जब हम दोनों मिले थे उस दौरान चहल ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया और भरोसा किया उससे मुझे लगा कि शादी कर लेनी चाहिए।" अर्जुन ने आगे पूछा कि शादी से पहले उन्होंने कितने समय तक क्रिकेटर को डेट किया था? धनश्री बोलीं, “अगस्त में हमारी सगाई हुई थी और फिर दिसंबर में हमने शादी कर ली। अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैं उनके साथ ही ट्रेवल करती थी। हम साथ रहते थे। इस दौरान, मैं उनके बर्ताव में थोड़े-थोड़े बदलाव देखने लगी थी। वह पहले जैसे नहीं थे वह बदल रहे थे।"
अर्जुन ने फिर सवाल पूछा, “तलाक लेने का फैसला किसने लिया?” धनश्री ने कहा कि यह उनका फैसला था। उन्होंने बताया कि उन्होंने फैसला लेने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचा था और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। अर्जुन ने फिर धनश्री को बताया कि वह युजवेंद्र चहल से पहले मिल चुके हैं और उन्हें लगा कि वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं।
अर्जुन ने धनश्री से यह भी पूछा कि क्या उनके रिश्ते में किसी और ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी? धनश्री चुप हो गईं बोली, "हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।" यह कहते ही वह काफी ज्यादा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह रोने लगीं। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया और चुप कराया। यह साफ है कि यह रिश्ता धनश्री के लिए आज भी काफी दर्दनाक है, वह आज भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई हैं।
