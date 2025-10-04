Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धनश्री ने रोते हुए किया बड़ा खुलासा, बोलीं- हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और सगाई के बाद ही युजवेंद्र चहल…

Dhanashree React On Yuzvendra Chahal Marriage: धनश्री तलाक के बाद एक बार फिर अपने प्यार और पति को खोने के बाद खूब रोई हैं। उन्होंने बताया कि कैसे चहल सगाई के बाद ही बदलने लगे थे। सब कुछ कैसे खराब हुआ।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 04, 2025

Dhanashree big revelation crying and says our was an arranged marriage after engagement Yuzvendra Chahal

धनश्री ने राइज एंड फॉल में किया बड़ा खुलासा

Dhanashree React On Yuzvendra Chahal Marriage: धनश्री और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक को लगभग 9 महीने हो चुके हैं। ऐसे में धनश्री इन दिनों रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं और इसमें उन्होंने कई बार अपने तलाक को लेकर कई राज खोले हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। वह चहल के बारे में बात करते-करते इमोशनल हो गईं और रोने लगीं। शो में अर्जुन बिजलानी से बातचीत के दौरान धनश्री ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के कुछ ऐसी बातें लोगों को बताई जो शायद ही किसी को पता थी। उन्होंने बताया कि उनकी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज थी। प्यार तो हमें बाद में हुआ,लेकिन मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं था।

धनश्री ने फिर उठाया बड़े राज से पर्दा (Dhanashree Big Reveals On Yuzvendra Chahal Marriage)

अर्जुन ने धनश्री से आगे पूछा कि जब उनका शादी का प्लान नहीं था तो उन्होंने ये शादी क्यों की? धनश्री ने बात का जवाब दिया और कहा, "जब हम दोनों मिले थे उस दौरान चहल ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया और भरोसा किया उससे मुझे लगा कि शादी कर लेनी चाहिए।" अर्जुन ने आगे पूछा कि शादी से पहले उन्होंने कितने समय तक क्रिकेटर को डेट किया था? धनश्री बोलीं, “अगस्त में हमारी सगाई हुई थी और फिर दिसंबर में हमने शादी कर ली। अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैं उनके साथ ही ट्रेवल करती थी। हम साथ रहते थे। इस दौरान, मैं उनके बर्ताव में थोड़े-थोड़े बदलाव देखने लगी थी। वह पहले जैसे नहीं थे वह बदल रहे थे।"

चहल संग तलाक लेने के फैसला धनश्री ने लिया (Dhanashree Yuzvendra Chahal Divorce)

अर्जुन ने फिर सवाल पूछा, “तलाक लेने का फैसला किसने लिया?” धनश्री ने कहा कि यह उनका फैसला था। उन्होंने बताया कि उन्होंने फैसला लेने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचा था और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। अर्जुन ने फिर धनश्री को बताया कि वह युजवेंद्र चहल से पहले मिल चुके हैं और उन्हें लगा कि वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं।

चहल को याद कर रोईं धनश्री (Dhanashree Cry Video)

अर्जुन ने धनश्री से यह भी पूछा कि क्या उनके रिश्ते में किसी और ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी? धनश्री चुप हो गईं बोली, "हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।" यह कहते ही वह काफी ज्यादा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह रोने लगीं। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया और चुप कराया। यह साफ है कि यह रिश्ता धनश्री के लिए आज भी काफी दर्दनाक है, वह आज भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई हैं। 

ये भी पढ़ें

Online Game के बीच मेरी 13 साल की बेटी से मांगी Nude Photo, अक्षय कुमार ने बताई आपबीती
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

04 Oct 2025 08:23 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धनश्री ने रोते हुए किया बड़ा खुलासा, बोलीं- हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और सगाई के बाद ही युजवेंद्र चहल…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डेटिंग डेज से लेकर, चाय बनाने तक, परिणीति चोपड़ा के सवालों ने की राघव चड्ढा की बोलती बंद

Pariniti Chopda Fake Talk Show
बॉलीवुड

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट

त्योहारों के मौसम में रोमांस, मिस्ट्री और कॉमेडी से भरपूर ये 6 फिल्में तहलका मचाने को हैं तैयार, देखें लिस्ट
बॉलीवुड

रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू… Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबोगरीब हरकतें, वीडियो वायरल

रहस्य और रोमांच का ऐसा जादू... Kantara: Chapter 1 देखते हुए एक महिला करने लगी अजीबो-गरीब हरकतें, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

Inder Kumar: वो एक्टर जिस पर लगा रेप का आरोप, एक गलत फैसले ने कर दिया था करियर बर्बाद

Actor Inder Kumar Photos
बॉलीवुड

Online Game के बीच मेरी 13 साल की बेटी से मांगी Nude Photo, अक्षय कुमार ने बताई आपबीती

Akshay Kumar reveals online game man obscene photos demand from my Daughter Nitara
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.