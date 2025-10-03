Online Game के बीच मेरी 13 साल की बेटी से मांगी Nude Photo, अक्षय कुमार ने बताई आपबीती

Akshay Kumar Reveals Big Incident: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार अपनी निजी जिंदगी और परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते हैं। अक्षय हो या पत्नी ट्विंकल खन्ना दोनों अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव दिखाई देते हैं। ऐसे में अक्षय ने एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नितारा को एक ऑनलाइन गेम खेलते समय अनजान शख्स ने गलत मैसेज भेजे थे।