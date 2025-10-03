Online Game के बीच मेरी 13 साल की बेटी से मांगी Nude Photo, अक्षय कुमार ने बताई आपबीती

अक्षय कुमार और उनकी बेटी नितारा
Akshay Kumar Reveals Big Incident: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार अपनी निजी जिंदगी और परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते हैं। अक्षय हो या पत्नी ट्विंकल खन्ना दोनों अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव दिखाई देते हैं। ऐसे में अक्षय ने एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नितारा को एक ऑनलाइन गेम खेलते समय अनजान शख्स ने गलत मैसेज भेजे थे।
अक्षय ने बताया, "कुछ महीने पहले मेरी बेटी एक वीडियो गेम खेल रही थी। कुछ गेम ऐसे होते हैं, जिनमें आप अनजान लोगों के साथ खेल सकते हैं।" उन्होंने कहा कि शुरुआत में सब कुछ ठीक था। गेम के दौरान, उस शख्स के मैसेज बहुत ही शिष्ट और अच्छे थे, जैसे 'बहुत बढ़िया खेला', 'फैंटास्टिक', 'थैंक यू' आदि।
अक्षय ने आगे बताया, "सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उस शख्स ने उसकी बेटी से पूछा कि वह कहां से है। जब नितारा ने जवाब दिया 'मुंबई', तो बातचीत जारी रही। फिर अचानक से उस अनजान शख्स ने पूछा, 'आप मेल हैं या फीमेल?' नितारा ने कहा 'फीमेल', तो उसने तुरंत एक और मैसेज किया, "क्या आप मुझे अपनी N**d तस्वीरें भेज सकती हैं?"
अक्षय ने बताया कि उनकी बेटी ने उस मैसेज को पढ़ते ही तुरंत गेम बंद कर दिया और बिना देर किए अपनी मां यानी ट्विंकल खन्ना को इस घटना के बारे में बताया। अक्षय ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी बेटी ने जो किया, वह बहुत ही अच्छी बात थी। उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छी बात हुई कि उसने इस घटना की जानकारी तुरंत मेरी पत्नी को दी।"
अक्षय ने इस घटना को साइबर क्राइम का एक हिस्सा बताया और कहा कि इसी तरह से लोग बच्चों को फंसाते हैं। इसके बाद ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली जैसे अपराध होते हैं, जिसकी वजह से कई मामलों में बच्चे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं।
