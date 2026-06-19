गर्भ में 9 महीने का बच्चा लेकर दर्द में भी परफॉर्म करती रहीं विठाबाई, श्रद्धा कपूर का ‘Eetha’ से वीडियो हुआ लीक

Shraddha Kapoor Eetha Movie: श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' का फर्स्ट लुक ऑनलाइन लीक हो गया है और वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभाती दिख रही हैं, जो उनकी जिंदगी के एक अहम और ड्रमैटिक दौर को दिखा रहा है। श्रद्धा नौ महीने की प्रेग्नेंसी (बेबी बंप) के साथ दिख रही हैं और बच्चे के जन्म के कुछ ही पलों बाद स्टेज पर लौटने की तैयारी कर रही हैं, जिसे देखकर फैंस उनकी एक्टिंग की चर्चा कर रहे हैं।