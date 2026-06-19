गर्भ में 9 महीने का बच्चा लेकर दर्द में भी परफॉर्म करती रहीं विठाबाई, श्रद्धा कपूर का ‘Eetha’ से वीडियो हुआ लीक

'Eetha' में दिखा Shraddha Kapoor का दमदार अवतार। (फोटो सोर्स: @cforcinemaaa)
Shraddha Kapoor Eetha Movie: श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' का फर्स्ट लुक ऑनलाइन लीक हो गया है और वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभाती दिख रही हैं, जो उनकी जिंदगी के एक अहम और ड्रमैटिक दौर को दिखा रहा है। श्रद्धा नौ महीने की प्रेग्नेंसी (बेबी बंप) के साथ दिख रही हैं और बच्चे के जन्म के कुछ ही पलों बाद स्टेज पर लौटने की तैयारी कर रही हैं, जिसे देखकर फैंस उनकी एक्टिंग की चर्चा कर रहे हैं।
एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, जो आखिरी बार 2024 की फिल्म 'स्त्री 2' में नजर आईं थीं, अब लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी 'ईथा' के साथ एक दमदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म महाराष्ट्र की मराठी लोक थिएटर के सबसे बड़े नामों में से एक विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की लाइफ पर आधारित है। जहां फैंस फिल्म के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं ऑनलाइन लीक हुए फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मचा दी है।
लीक वीडियो की इस छोटी सी झलक दर्शकों को विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की लाइफ के सबसे चर्चित किस्सों में से एक है, जिसमें उन्होंने प्रेग्नेंसी के नौवें महीने में भी परफॉर्म करना जारी रखा था। श्रद्धा एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, डिलीवरी से ठीक पहले के अहम पल में बैकस्टेज कॉस्ट्यूम पहने और 9 महीने के बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं।
इस सीन में उन्हें स्टेज के पीछे बच्चे को जन्म देते हुए और कुछ ही मिनटों में अपनी परफॉर्मेंस पर लौटते हुए दिखाया गया है। इस विज़ुअल ने अपने ड्रमैटिक पिक्चराइजेशन और दमदार कहानी के चलते ऑनलाइन यूजर्स का ध्यान खींचा है, जिससे 'ईथा' को लेकर चर्चा और बढ़ गई है।
माना जा रहा है कि ये फिल्म 1940 और 1990 के बीच विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी के संघर्षों की कहानी को पर्दे पर दिखाएगी। इसमें उनकी कलात्मक उपलब्धियों और मराठी लोक थिएटर की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक के तौर पर उनकी जिंदगी की गहरी झलक भी पेश की जाएगी।
श्रद्धा कपूर के अलावा, फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में हैं। बता दें कि श्रद्धा कपूर की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म रक्षाबंधन के मौके पर यानी 28 अगस्त को रिलीज हो सकती है। आपको बता दें कि 2025 में, 'ईथा' की शूटिंग के दौरान लावणी सीक्वेंस करते समय श्रद्धा घायल हो गईं थीं, जिससे उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। खबरों के मुताबिक, इस रोल के लिए एक्ट्रेस ने 15 किलो वजन भी बढ़ाया था।
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