राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ‘वड़ा पाव गर्ल’ ने ली चुटकी, बोलीं- पाकिस्तान के रहमान डकैत से बचाने के लिए रखा सुरक्षित

चंद्रिका दीक्षित की सास ने उनसे पूछा कि तुम्हे पता है कि राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई है। इसके जवाब में वड़ा पाव गर्ल ने कहा, 'मम्मी, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कोई चोरी-वोरी नहीं हुई है। हुआ ये कि जो पाकिस्तान वाले हैं, वो राम मंदिर में घुसकर डाका डालने वाले थे। ऐसे में मंदिर से जुड़े लोगों को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई। इसलिए उन्होंने मंदिर के गहने और पैसे सुरक्षित रखने के लिए अपने-अपने घरों में रख दिए।'