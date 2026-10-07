Plague: अचानक तेज बुखार और शरीर में दर्द, कहीं ये प्लेग के लक्षण तो नहीं? WHO और CDC से जानें बीमारी की पूरी जानकारी

Plague Cause: अचानक तेज बुखार आना, सिर में तेज दर्द होना और पूरे शरीर में टूट जैसी थकान महसूस होना ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम अक्सर मौसम बदलने या सामान्य फ्लू (सर्दी-जुकाम) की वजह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में करोड़ों लोगों की जान लेने वाली बीमारी 'प्लेग' (Plague) के शुरुआती लक्षण भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं? प्लेग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इतिहास की किताबें और पुरानी महामारियों की यादें ताजा हो जाती हैं। हालांकि, मेडिकल साइंस की तरक्की और एंटीबायोटिक दवाइयों की वजह से आज यह बीमारी उतनी आम नहीं रही, फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसके मामले आज भी सामने आते हैं। अगर प्लेग की पहचान शुरुआती चरण में ही हो जाए, तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। आइए समझते हैं कि प्लेग क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं।