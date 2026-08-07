Chronic Cough: रात में बढ़ जाती है खांसी या बार-बार आती है? NHS और मेयो क्लिनिक से जानें किन संकेतों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

Chronic Cough Symptoms: खांसी होना एक बहुत ही आम बात है। मौसम बदलते ही या हल्का सर्दी-जुकाम होते ही खांसी आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है कि दिनभर तो खांसी ठीक रहती है, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही अचानक बढ़ जाती है? या फिर आपकी खांसी हफ्तों तक ठीक ही नहीं हो रही? मेयो क्लिनिक के अनुसार, अगर बड़ों में खांसी 2 महीने (8 हफ्ते) या उससे ज्यादा समय तक रहे, और बच्चों में 1 महीने (4 हफ्ते) तक बनी रहे, तो इसे लगातार रहने वाली खांसी कहते हैं। यह सिर्फ एक सामान्य समस्या नहीं है। यह आपकी रात की नींद खराब कर देती है और आपको दिनभर थका देती है। बहुत ज्यादा और तेज खांसने से कभी-कभी उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और यहां तक कि छाती की पसली पर भी असर पड़ सकता है। इसके सबसे मुख्य कारण बीड़ी-सिगरेट या तंबाकू पीना और अस्थमा (दमा) हैं। आइए जानते इसके क्या कारण और लक्षण हैं और कब आपको सावधान होना चाहिए।