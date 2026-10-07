Habit Reversal Training: नाखून चबाने, बाल खींचने जैसी आदतों से हैं परेशान? काम आ सकती है HRT, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके बारे में

Habit Reversal Training: हममें से बहुत से लोग अनजाने में कोई न कोई ऐसी आदत पाल बैठते हैं, जो धीरे-धीरे हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तनाव या खाली समय में नाखून चबाना, सिर या भौहों के बाल खींचना, त्वचा को खरोंचना या उंगलियों की खाल छीलना जैसी हरकतें कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। पहली नजर में यह साधारण सी बुरी आदतें लगती हैं, लेकिन समय के साथ यह त्वचा में घाव, बाल कम होने और मानसिक परेशानी का कारण बन सकती हैं। यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य ऐसी आदतों से जूझ रहा है और बार-बार कोशिश करने के बाद भी इन्हें छोड़ नहीं पा रहा है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरी भाषा में इसे बॉडी-फोोकस्ड रिपेटिटिव बिहेवियर (BFRBs) कहा जाता है। ऐसी आदतों से छुटकारा पाने में हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग (Habit Reversal Training - HRT) बेहद मददगार साबित होती है।