पित्ताशय में गांठ जैसी दिख सकती है ये गैर-कैंसरकारी बीमारी, जानें Gallbladder Adenomyomatosis

Gallbladder Adenomyomatosis: जब भी हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराते हैं और रिपोर्ट में 'गॉलब्लेडर' (पित्ताशय) में किसी गांठ, सूजन या मोटाई का जिक्र मिलता है, तो मन में सबसे पहला डर कैंसर का आता है। पेट में जरा सी गांठ की बात सुनते ही कोई भी इंसान घबरा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पित्ताशय की हर गांठ या उभार कैंसर नहीं होता? एक ऐसी ही स्थिति है जिसे गॉलब्लेडर एडेनोमायोमैटोसिस (Gallbladder Adenomyomatosis) कहा जाता है। यह पित्ताशय से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो देखने में किसी गांठ या ट्यूमर जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से गैर-कैंसरकारी (Non-cancerous) होती है। यह कोई कैंसर नहीं है और न ही इससे कैंसर फैलने का खतरा होता है। आइए समझते हैं कि एडेनोमायोमैटोसिस क्या है, यह क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है।