Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा अमरनाथ यात्रा, जानिए हिमलिंग का रहस्य और नए नियम

Amarnath Yatra 2026 History: कैसे हुई अमरनाथ गुफा की खोज (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Amarnath Yatra 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। इस बार यात्रा में RFID ट्रैकिंग, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी नए नियम लागू किए गए हैं। यदि आप बाबा बर्फानी के दर्शन की योजना (Amarnath Yatra 2026) बना रहे हैं, तो यात्रा शुरू होने से पहले पौराणिक इतिहास, हिमलिंग के रहस्य और जरूरी गाइडलाइन जान लेना बेहद जरूरी है। जम्मू-कश्मीर के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित इस पवित्र गुफा तक पहुंचने का मार्ग जितना कठिन है, शिवभक्तों का उत्साह उतना ही अडिग दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
अमरनाथ गुफा का इतिहास और इसकी खोज की कथाएं जितनी पौराणिक हैं, उतनी ही विस्मयकारी भी हैं। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पवित्र स्थल के दर्शन सबसे पहले महर्षि भृगु ने किए थे।
लोककथाओं में वर्णित है कि एक समय जब पूरी कश्मीर घाटी जलमग्न हो गई थी, तब महर्षि कश्यप ने अपनी तपस्या और अथक प्रयासों से नदियों व प्राकृतिक नालों के माध्यम से घाटी का सारा पानी बाहर निकाला था।
पानी सूखने के बाद जब यह पूरी भूमि रहने और विचरने योग्य हुई, तब एकांत और गहन तपस्या के लिए स्थान खोजते हुए महर्षि भृगु इसी हिमालयी मार्ग से गुजरे। इसी खोज के दौरान उन्हें बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच इस अलौकिक गुफा के साक्षात दर्शन हुए। माना जाता है कि तभी से जनसामान्य के लिए बाबा अमरनाथ की पूजा और इस कठिन यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुआ।
अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी विशेषता यहां प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाला बर्फ का शिवलिंग है, जिसे श्रद्धालु आदर से बाबा बर्फानी पुकारते हैं। गुफा की पथरीली छत से टपकने वाली जल की ठंडी बूंदें ठोस बर्फ का रूप ले लेती हैं, जिससे इस अद्भुत हिमलिंग का निर्माण होता है।
धार्मिक मान्यता है कि बाबा बर्फानी का हिमलिंग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटता-बढ़ता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे गुफा के तापमान, जल की बूंदों और मौसम संबंधी परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं। पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण आकार में होता है, जबकि अमावस्या तक इसका आकार धीरे-धीरे कम हो जाता है।
इस वर्ष अमरनाथ यात्रा मुख्य रूप से दो पारंपरिक मार्गों से संचालित की जाएगी पहला मार्ग पहलगाम और दूसरा बालटाल है। बालटाल मार्ग छोटा लेकिन अत्यधिक संकरा और खड़ी चढ़ाई वाला है, जबकि पहलगाम मार्ग लंबा परंतु तुलनात्मक रूप से सुगम माना जाता है।
इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी यात्रियों को अनिवार्य आरएफआईडी (RFID) ट्रैकिंग कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनकी लोकेशन का तुरंत पता लगाया जा सके। साथ ही, संवेदनशील रास्तों पर अतिरिक्त सीसीटीवी और मेडिकल कैंप स्थापित किए गए हैं।
यदि आप भी इस वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो सरकार द्वारा तय किए गए कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल 13 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु सीमा के श्रद्धालु ही इस यात्रा के लिए पात्र होंगे।
इस आयु वर्ग के लोग आधिकारिक वेबसाइट https://jkasb.nic.in पर जाकर अपना अग्रिम पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं और अस्वस्थ व्यक्तियों को इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है।
अनिवार्य दस्तावेज (Documents Required)यात्रा के दौरान साथ रखने योग्य सामग्री• यात्रा पंजीकरण प्रमाणपत्र (Yatra Slip)
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