Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा अमरनाथ यात्रा, जानिए हिमलिंग का रहस्य और नए नियम

Amarnath Yatra 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। इस बार यात्रा में RFID ट्रैकिंग, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी नए नियम लागू किए गए हैं। यदि आप बाबा बर्फानी के दर्शन की योजना (Amarnath Yatra 2026) बना रहे हैं, तो यात्रा शुरू होने से पहले पौराणिक इतिहास, हिमलिंग के रहस्य और जरूरी गाइडलाइन जान लेना बेहद जरूरी है। जम्मू-कश्मीर के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित इस पवित्र गुफा तक पहुंचने का मार्ग जितना कठिन है, शिवभक्तों का उत्साह उतना ही अडिग दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं।