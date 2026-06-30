Surya Gochar 2026: 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, इन 5 राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन

Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर 2026: 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, इन 5 राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Surya Gochar 2026 Rahsifal:सूर्य गोचर 2026 के तहत 16 जुलाई को सूर्य देव मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस राशि परिवर्तन (Sun Transit in Cancer) का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, कर्क, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ और मान-सम्मान के लिहाज से काफी शुभ माना जा रहा है।
ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास के अनुसार, वैदिक ज्योतिष में सूर्य का यह गोचर (Sun Transit) बेहद खास माना जाता है, क्योंकि कर्क एक जल तत्व की राशि है और इसमें सूर्य का आना कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस बड़े बदलाव से वैसे तो सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन 5 विशेष राशियों के लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं होने वाला है।
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, कीर्ति, सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता और पिता का कारक माना गया है। जब भी सूर्य देव अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति का समाज में रुतबा बढ़ता है और प्रशासनिक कार्यों में अपार सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कि इस बार सूर्य (Surya Gochar 2026) का कर्क राशि में जाना किन 5 राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत करने जा रहा है:
इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर (Surya Gochar 2026) तरक्की के नए द्वार खोलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत को आखिरकार पहचान मिलेगी और सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, तो नए ग्राहकों से जुड़ाव होगा जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी और आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी।
चूंकि सूर्य का प्रवेश (Sun Transit in Cancer) आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा सकारात्मक असर आप पर ही दिखेगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा और गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ-साथ नया पद (प्रमोशन) और प्रतिष्ठा मिल सकती है। लंबे समय से अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और सामाजिक दायरा बढ़ेगा।
आय और करियर के मामले में कन्या राशि वालों के लिए यह समय वरदान की तरह है। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं या सैलरी हाइक का इंतजार कर रहे हैं, तो कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार विस्तार के लिए समय उत्तम है और पुराने किए गए निवेश से भी इस दौरान तगड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। मित्रों और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
करियर के मोर्चे पर तुला राशि वाले इस अवधि में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। कार्यस्थल पर आपकी छवि एक लीडर के रूप में उभरेगी और आप अधिकारियों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे। व्यापार में बनाई गई नई योजनाएं सीधे तौर पर धन लाभ कराएंगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलेगी।
साझेदारी (Partnership) में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह गोचर बंपर मुनाफा लेकर आ रहा है। नए साल के इस मध्य में आपको आय के नए स्रोत (Sources of Income) मिलेंगे। समाज के रसूखदार और महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी।
कर्क संक्रांति का धार्मिक महत्व: ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास के अनुसार, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश दक्षिणायन की शुरुआत भी माना जाता है। इस दिन से देवताओं की रात और असुरों का दिन शुरू होता है। इस काल में सूर्य देव की विशेष उपासना, अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इंसान के आत्मविश्वास और मानसिक सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है।
ज्योतिषविदों का कहना है कि हालांकि यह गोचर इन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मिलने वाला अंतिम परिणाम उसकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली (Birth Chart) में ग्रहों की स्थिति, वर्तमान महादशा और अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है। इसलिए कोई भी बड़ा वित्तीय या करियर से जुड़ा फैसला लेने से पहले किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य लें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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