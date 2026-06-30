Surya Gochar 2026: 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, इन 5 राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, कीर्ति, सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता और पिता का कारक माना गया है। जब भी सूर्य देव अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति का समाज में रुतबा बढ़ता है और प्रशासनिक कार्यों में अपार सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कि इस बार सूर्य (Surya Gochar 2026) का कर्क राशि में जाना किन 5 राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत करने जा रहा है: