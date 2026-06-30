Shani Nakshatra Parivartan: 2 जुलाई से शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 9 राशियों के लिए धन लाभ का योग, जानें आपकी राशि पर असर

Shani Gochar 2026 Rashifal: 2 जुलाई 2026 को शनि देव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार यह नक्षत्र परिवर्तन (Shani Nakshatra Parivartan) 19 अगस्त तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान 9 राशियों के लिए धन लाभ, करियर में सफलता तथा आर्थिक प्रगति के मजबूत योग बनेंगे, जबकि 3 राशियों को निवेश और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। चूंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और शनि-बुध के बीच गहरी मित्रता है, इसलिए मित्र के घर में शनि का यह गोचर (Shani Gochar 2026) देश-दुनिया सहित सभी राशियों पर गहरा असर डालेगा।