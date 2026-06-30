Shukra-Ketu Yuti 2026: 4 जुलाई से बदलेगा ग्रहों का समीकरण, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ तथा भाग्योदय के नए अवसर

Shukra Ketu Yuti 2026 Rashifal: जुलाई 2026 का सबसे चर्चित ज्योतिषीय घटनाक्रम 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जब शुक्र सिंह राशि में (Venus Transit in Leo 2026) प्रवेश कर केतु के साथ महासंयोग बनाएंगे। Shukra Gochar 2026, सिंह राशि, शुक्र-केतु युति और जुलाई ग्रह गोचर को लेकर ज्योतिष प्रेमियों में खास उत्सुकता है। ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा अनुसार, यह ग्रह योग 1 अगस्त तक प्रभावी रहेगा और कुछ राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ तथा भाग्योदय के नए अवसर लेकर आ सकता है।