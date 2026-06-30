Shukra-Ketu Yuti 2026: 4 जुलाई से बदलेगा ग्रहों का समीकरण, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ तथा भाग्योदय के नए अवसर

Shukra-Ketu Yuti 2026: 4 जुलाई से सिंह राशि में शुक्र-केतु का महासंयोग, इन 5 राशियों पर रहेगा शुभ प्रभाव (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Shukra Ketu Yuti 2026 Rashifal: जुलाई 2026 का सबसे चर्चित ज्योतिषीय घटनाक्रम 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जब शुक्र सिंह राशि में (Venus Transit in Leo 2026) प्रवेश कर केतु के साथ महासंयोग बनाएंगे। Shukra Gochar 2026, सिंह राशि, शुक्र-केतु युति और जुलाई ग्रह गोचर को लेकर ज्योतिष प्रेमियों में खास उत्सुकता है। ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा अनुसार, यह ग्रह योग 1 अगस्त तक प्रभावी रहेगा और कुछ राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ तथा भाग्योदय के नए अवसर लेकर आ सकता है।
अब बात करते हैं शुक्र की यह ग्रह धन, सुख-सुविधा, प्रेम, कला और विलासिता से जुड़ा है। जैसे ही शुक्र सिंह राशि (Venus Transit in Leo 2026) में पहुंचेगा, वहां पहले से मौजूद केतु के साथ इनकी युति बन जाएगी, और ये साथ 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इस दौरान कुछ राशियों के लिए आर्थिक फायदा, नए मौके और किस्मत में चमक आ सकती है। लेकिन हां, कुछ मामलों में आपको सोच-समझकर और सब्र से काम लेना भी जरूरी रहेगा।
शुक्र को आप जिंदगी के भौतिक सुख, आकर्षण, प्रेम, शादीशुदा जिंदगी और रचनात्मकता का प्रतीक मान सकते हैं। केतु वही है जो आपको आध्यात्म, आत्मचिंतन, वैराग्य और रहस्य की ओर ले जाता है। जब ये दोनों एक ही राशि में होते हैं तो न सिर्फ भौतिक उपलब्धियां बदलती हैं, बल्कि इंसान की सोच और उसकी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। कुछ लोगों को अचानक नए मौके मिल सकते हैं, दूसरों को बड़े फैसले लेते वक्त ठहराव और धैर्य रखना पड़ेगा।
इस बार यह संयोग मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में बन रहा है। ऐसा लगेगा जैसे खुशी की खबर आने वाली है, खासकर संतान से जुड़ी। कामकाजी लोगों पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, यानी करियर आगे बढ़ेगा। पर प्रेम-रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर ही चलें, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी।
शुक्र-केतु का संयोग वृषभ राशि वालों के लिए चौथे भाव में रहेगा, जो घर-परिवार, संपत्ति और वाहन का घर है। अगर इन दिनों जमीन या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो सारे कागजात ठीक से चेक कर लें। काम में आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन किसी विवाद में सोच-समझकर और शांत दिमाग से फैसला लेंगे तो फायदा होगा।
कर्क राशि के लिए यह महासंयोग दूसरे भाव में आ रहा है वहीं, जहां धन और बातचीत देखी जाती है। इन दिनों अचानक आय के नए स्त्रोत नजर आ सकते हैं। लेकिन पैसों के लेनदेन या निवेश में किसी तरह की जल्दबाजी से बचें। बोलने में नरमी और समझदारी से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
तुला के लिए यह योग ग्यारहवें भाव यानी लाभ के घर में बन रहा है। आय में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत हैं। जो पैसा कहीं अटका हो वह लौट सकता है। दोस्त या कुछ खास जान-पहचान के लोग भी आपकी मदद करेंगे, जिससे नए मौके मिलेंगे। कई रुके हुए काम पूरे होने के नहीं, अब पूरे हो जाएंगे।
धनु राशि के लिए शुक्र-केतु का संयोग नवम भाव, यानी भाग्य भाव में बनेगा। करियर में अच्छे मौके मिलने के आसार हैं। जो नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें बढ़िया ऑफर मिल सकता है। आमदनी बढ़ेगी और साथ ही धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भी मन लगेगा। सोशल नेटवर्क भी मजबूत होंगे, जिसका फायदा आगे मिलेगा।
ग्रहों की गणना देखें तो जुलाई में शुक्र के अलावा और भी कई बड़े ग्रह अपने घर बदलेंगे। यानी शुक्र-केतु के असर अकेले नहीं चलेंगे, बाकी ग्रह भी अपना रोल निभाएंगे। असल में, सबका असर एक साथ मिलता है — और हर किसी की कुंडली का नतीजा थोड़ा अलग निकल सकता है।
शुक्र-केतु का संयोग मौका तो लाएगा, लेकिन बेवजह निवेश, फिजूलखर्ची या जज्बाती होकर कोई फैसला मत लें — नुकसान भी हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं, कोई बड़ा निवेश करने से पहले हर पहलू सोच-समझकर ही आगे बढ़ें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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