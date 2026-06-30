Budh Ast 2026 Rashifal: बुध के अस्त होते ही इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी-कारोबार और रिश्तों में बरतें सावधानी

Budh Ast 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 30 जून 2026 को बुध (Mercury Combust 2026) सूर्य के बेहद करीब पहुंचकर अस्त हो गए हैं। बुध को बुद्धि, व्यापार, संचार और तर्क का कारक माना जाता है। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, ऐसे में Budh Ast 2026 का असर कई राशियों के नौकरी, कारोबार, निवेश और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है।