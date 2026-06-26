Shani Pradosh Vrat June 2026: जानिए व्रत की सही विधि, नियम और उपवास के दौरान खान-पान की सावधानियां

Pradosh Vrat Puja Vidhi and Timing: जून 2026 में साल का सबसे बड़ा शनि प्रदोष व्रत(Shani Pradosh Vrat 2026) 27 जून, शनिवार को रखा जाएगा। भगवान शिव और शनिदेव की विशेष कृपा दिलाने वाली यह तिथि भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से की गई पूजा से न केवल महादेव प्रसन्न होते हैं, बल्कि कुंडली के गंभीर दोष, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव भी शांत होता है। यदि आप भी इस दिन उपवास रख रहे हैं, तो प्रदोष काल पूजा का शुभ समय, पूजा विधि, नियम और उपवास के दौरान खान-पान से जुड़ी सावधानियों की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है।