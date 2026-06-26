July 2026 Vrat Tyohar List: जुलाई 2026 व्रत-त्योहार, जगन्नाथ रथयात्रा, चातुर्मास और गुरु पूर्णिमा समेत देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट

03 जुलाई कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी प्रथम पूज्य भगवान गणेश के 'कृष्णपिंगल' रूप की पूजा, हर संकट होगा दूर।

06 जुलाई कालाष्टमी भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा, भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति।

10 जुलाई योगिनी एकादशी पद्म पुराण के अनुसार, इस व्रत को करने से बड़े से बड़े पापों का नाश होता है।

12 जुलाई रवि प्रदोष व्रत एवं मासिक शिवरात्रि शिव साधना का महासंयोग। इस दिन महादेव का जलाभिषेक अत्यंत फलदायी है।

14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या पितरों के तर्पण, मानसिक शांति और मंत्र दीक्षा के लिए पवित्र दिन।

15 जुलाई आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ तंत्र-मंत्र और शक्ति साधना के लिए विशेष। दस महाविद्याओं की होगी पूजा।

16 जुलाई जगन्नाथ रथ यात्रा / कर्क संक्रांति पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश।

17 जुलाई अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी सुख-समृद्धि और अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए गणेश जी का व्रत।

22 जुलाई भड़ली नवमी अबूझ मुहूर्त: चातुर्मास से ठीक पहले शादियों और मांगलिक कार्यों का आखिरी मौका।

25 जुलाई देवशयनी एकादशी श्रीहरि विष्णु जाएंगे योगनिद्रा में, इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ।

26 जुलाई रवि प्रदोष व्रत महादेव की असीम अनुकंपा पाने और संकटों से मुक्ति के लिए व्रत।

28 जुलाई कोकिला व्रत अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कन्याएं और महिलाएं करेंगी मां पार्वती की पूजा।