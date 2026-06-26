Shukra Ketu Yuti July 2026: 4 जुलाई को शुक्र-केतु की युति, इन 3 राशियों की लव लाइफ में बढ़ सकती हैं गलतफहमियां

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शुक्र-केतु की युति को लम्पट योग' या जड़त्व यो' के रूप में भी देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी सिंह राशि (जो कि सूर्य की राशि है और सत्ता-अहंकार को दर्शाती है) में ऐसी युति बनती है, तो न सिर्फ आम लोगों के रिश्तों के बीच विवाद का कारण बन जाती हैं। इस समय सुख-सुविधाओं की चीजों में अप्रत्याशित नुकसान भी हो सकता है। यह विश्लेषण वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर तैयार किया गया है।