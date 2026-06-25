Rahu Ketu Gochar Effects: राहु-केतु और शनि की चाल से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें क्या कहता है ज्योतिष

Rahu Ketu Gochar Effects: ग्रहों की चाल बदलते ही इन 3 राशियों पर बढ़ेगा दबाव, करियर और पैसों में बरतनी होगी सावधानी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Rahu Ketu Transit: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बृहस्पति (Jupiter Transit), राहु-केतु (Rahu Ketu Transit) और शनि की स्थिति में हो रहे बदलाव का असर कुछ राशियों पर अधिक दिखाई दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि इन ग्रहों के गोचर के दौरान कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों को करियर, निवेश और पारिवारिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, इसका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला समय किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है। इस अवधि में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है।
करियर व व्यापार: कार्यस्थल पर छोटी सी गलती भी आपके बॉस की नजरों में आ सकती है या व्यापार में बड़ा घाटा दे सकती है। हालांकि, जो छात्र इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय भाग्यशाली साबित हो सकता है।
आर्थिक व स्वास्थ्य स्थिति: धन के मामलों में आंखें बंद करके भरोसा न करें। इसके अलावा, परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की बिगड़ती सेहत आपकी चिंता और मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है।
रिश्ते: सकारात्मक पक्ष की बात करें तो, इस कठिन समय में आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे।
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार मकर राशि वालों के लिए ग्रह गोचर का इशारा है कि वे इस समय शॉर्टकट अपनाने से बचें। चाहे सड़क हो या जिंदगी की राह, आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
स्वास्थ्य व सुरक्षा: वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। सेहत के मोर्चे पर भी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
निवेश और बिजनेस: नौकरीपेशा लोग दफ्तर में किसी भी विवाद से दूर रहें। हालांकि, पुराने किए गए निवेश से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह सौदा आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है।
मीन राशि के जातकों के लिए यह समय धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने आ रहा है। आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर अटक सकते हैं, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
कामकाज में रुकावट: जिस प्रोजेक्ट पर आप महीनों से रात-दिन एक कर रहे थे, उसमें अचानक कोई बड़ी बाधा आ सकती है। काम पर से फोकस हटने के कारण प्रगति की रफ्तार धीमी रहेगी।
वित्तीय धोखा: पैसों के मामले में इस समय किसी अजनबी या गलत इंसान पर भरोसा करना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि, पुराने क्लाइंट्स से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने या लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब राहु-केतु और शनि जैसी शक्तियां प्रतिकूल हों, तो घबराने के बजाय अनुशासित जीवन जीना चाहिए। इस दौरान हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। साथ ही, गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाने से देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
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