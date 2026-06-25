Rahu Ketu Gochar Effects: राहु-केतु और शनि की चाल से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें क्या कहता है ज्योतिष

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब राहु-केतु और शनि जैसी शक्तियां प्रतिकूल हों, तो घबराने के बजाय अनुशासित जीवन जीना चाहिए। इस दौरान हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। साथ ही, गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाने से देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।