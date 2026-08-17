Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: मेष से मीन तक जानें करियर, धन और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा दिन?

Aaj Ka Rashifal 17 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 16 August 2026: आज सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी पर्व मनाया जाएगा। ये राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 17 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
मेष राशि के लिए संध्या काल के बाद रखी गई व्यवसायिक वार्ताएं ज्यादा सफल रह सकती है। वैवाहिक जीवन को महत्व देना श्रेय कर रहेगा। स्वास्थ्य को संभालना होगा।
शुभ रंग- ग्रीन कलर
शुभ अंक- 7
वृषभ राशि के लिए इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता से निपटाने होंगे। भावनात्मक संबंधों में निकटता बढ़ेगी। व्यापार में वृद्धि होगी।
शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 9
मिथुन राशि को मेहनत सही दिशा में करनी होगी। बदलती हुई परिस्थितियों और सूचनाओं का सही उपयोग करना होगा। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग से बढ़ेगें।
शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 5
कर्क राशि का सुख सुविधाओं पर अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है। प्रतिभा से ज्यादा मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। शीघ्रता से लिए निर्णय आकस्मिक लाभ दे सकते हैं।
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 6
सिंह राशि को धैर्य रखना होगा। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखें समय की अनुकूलता के साथ ही अवसर मिलेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों परिश्रम का उचित फल पाएगें।
शुभ रंग- सिल्वर
शुभ अंक- 1
कन्या राशि अपने कार्यों को पूर्ण करने हेतु सभी आवश्यक प्रयत्न करें। समय पक्ष का है इसलिए सफलता मिलने की अच्छी संभावना रहेगी। रात्रिकालिन वार्ताएं टालें।
शुभ रंग- गोल्डन ग्रीन कलर
शुभ अंक- 9
तुला राशि के जातक जल्दबाजी में निर्णय ना करें। महत्वपूर्ण मामलों में जीवनसाथी या पेरेंट्स की राय को महत्व दें। अतिरिक्त खर्चे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
शुभ रंग- डायमंड ब्राइट कलर
शुभ अंक- 4
वृश्चिक राशि को प्रकृति से भरपूर समर्थन मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बातचीत होगी। भूमि भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में गति तीव्र रहने के योग है। प्रयास करें।
शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 2
धनु राशि के छोटे कार्यभारियों को पूंजी की कमी से उत्पन समस्या झेलनी पड़ सकतीं हैं। परिवार जनों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से बातचीत सहयोगात्मक रखनी होगी।
शुभ रंग- लेमन कलर
शुभ अंक- 3
मकर राशि को खोजपूर्ण कार्यो में सफ़लता मिलेगी। वाहन ओर घर बदलने की संभावना बन रही है। आकस्मिक धन लाभ होगा। यात्रा टालें।
शुभ रंग- एमरल्ड कलर
शुभ अंक-6
कुंभ राशि दूसरों की परेशानी में व्यर्थ ऊर्जा लगाने से बचना होगा। घर के बुज़ुर्गों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं तनाव दे सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
शुभ रंग- स्काई ब्ल्यू
शुभ अंक- 7
मीन राशि को व्यापार में नई संभावनाओं में कार्य करने के अवसर मिलेंगे। राजनीति में भाग्य का साथ मिलेगा। सुसराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे।
शुभ रंग- कॉपर कलर
शुभ अंक- 5
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