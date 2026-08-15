Saptahik Rashifal 16-22 August 2026: किस राशि का चमकेगा भाग्य, किसे रहना होगा सावधान? जानिए साप्ताहिक राशिफल में

मेष राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। अचानक आने वाली चुनौतियों के कारण कभी-कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इस समय अपनी वाणी और व्यवहार पर खास तौर पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कठोर शब्दों की वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। सप्ताह के बीच में आपको संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको आय के अतिरिक्त स्रोत मिल सकते हैं और आपके संचित धन में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबार में फंसा हुआ आपका धन अप्रत्याशित रूप से वापस आ सकता है। पुराने निवेश, सट्टा या लॉटरी से आपको लाभ होने के आसार हैं। आपसी सहमति से संपत्ति विवाद सुलझेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। सप्ताह के अंत में किसी को उधार देने से बचें। प्रेम जीवन में नोकझोंक के बावजूद संबंध अच्छे रहेंगे। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।