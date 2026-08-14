14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: सभी 12 राशियों के कैसा रहेगा आज का दिन? जानिए दैनिक भविश्यफल में

Aaj Ka Rashifal- 14 अगस्त का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Aug 14, 2026

aaj ka rashifal 14 august 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 14 August 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 14 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि को आक्रमक कार्यशैली के फायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। कार्य तेजी से संपन्न होंगे लेकिन लोगों से दूरी भी बढ़ेगी। परिवार में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

शुभ रंग- ऑरेंज कलर
शुभ अंक-5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि के पुरानी रीति नीति में बदलाव होंगे। नई आर्थिक समझौते लाभकारी रहेंगे। उच्च अधिकारियों पर प्रभाव बढ़ेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में धन लाभ होगा।

शुभ रंग- ब्राइट व्हाइट
शुभ अंक- 7

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

मिथुन राशि को मेहनत का फल तुरंत मिलने से चेहरे पर संतोष रहेगा। नई योजनाओं के लिए धन जुटाना पड़ेगा। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए विचार विमर्श होगें। प्रेम संबंधों से मदद मिलेगी।

शुभ रंग- लाइट ग्रीन
शुभ अंक- 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कर्क राशि को मिलजुल कर किए गए कार्यों के परिणाम शीघ्रता से मिलेंगे। दूसरों की जिद या अहंकार का शिकार हो सकते हैं। सावधानी रखनी होगी। न्यायिक मामलों में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा।

शुभ रंग: यलो कलर
शुभ अंक: 1

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि को महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करना होगा। अच्छे समय का सदुपयोग करें रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल हो सकते हैं। शुभ सूचना मिलेगी।

शुभ रंग- महरून
शुभ अंक- 7

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कन्या राशि के लिए पर्यटन और धर्म कर्म से जुड़ी छोटी यात्राएं संभव है। अल्प अवधि के ऋण लेने पड़ सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के विचारों को महत्व मिल सकता है।

शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

तुला राशि की सुविधाएं बढ़ाने से कार्य क्षमता बढ़ेगी। व्यापार में नए समझौते नई संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ प्रयत्नशील रहने का समय है।

शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 4

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

वृश्चिक राशि वाले एकाग्र रहे तो लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। एक साथ कई कामों में उलझने से बचना होगा। उच्च अधिकारियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार प्रभाव वृद्धि में सहायक रहेगा।

शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

धनु राशि की समस्याएं दूर होगी। आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। व्यावसायिक यात्राएं उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकती हैं। भाई बहनों के साथ छोटे मनमुटाव दूर होंगे।

शुभ रंग- लेमन यलो
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

मकर राशि को सजग रहकर कार्य करना होगा। साथी कर्मियो या पुराने सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा करने से बचे जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है।

शुभ रंग- पीकॉक ब्ल्यू
शुभ अंक- 6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कुंभ राशि के कर्तव्यों की पूर्ति में समय और संसाधन खर्च होगें। पुराने मित्रों से सार्थक संवाद होगा। भावनात्मक संबंधों के प्रति गहरा अनुराग महसूस करेंगे। विशिष्ट उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 8

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

मीन राशि के जातक न्यायालय से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए तैयारी करनी होगी। भावनात्मक प्रतिबद्धता बदलने के संकेत मिल रहे हैं। यात्रा टालें।

शुभ रंग- चॉकलेट
शुभ अंक- 4

Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा सप्ताह?

ये भी पढ़ें
Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 9 to15 August 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2026 05:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: सभी 12 राशियों के कैसा रहेगा आज का दिन? जानिए दैनिक भविश्यफल में

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: मेष से मीन राशि तक क्या कहते हैं सितारे? जानें आज का दिन कैसा रहेगा

aaj ka rashifal 13 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: मेष से मीन तक किस्मत देगी साथ? धन, नौकरी और प्रेम के मामले में जानें क्या कहते हैं सितारे

aaj ka rashifal 12 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: मेष से मीन तक जानें आज का दिन कैसा रहेगा, धन-करियर और रिश्तों में क्या होगा बदलाव?

aaj ka rashifal 11 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: दूसरे सावन सोमवार को मेष से मीन तक जानें किसके पक्ष में रहेंगे सितारे?

Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 - जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
राशिफल

Saptahik Rashifal 10-16 August 2026: राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह, जानें किसे मिलेगा भाग्य का साथ

saptahik rashifal 10-16 august 2026 weekly rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.