Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी? जानें कलश स्थापना का शुभ समय

ऐसी भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारियों से परेशान है, या उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी के मंत्रों का जाप करने से शत्रुओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग मां कमला (लक्ष्मी जी का तांत्रिक रूप) की साधना कर अखंड धन-धान्य का वरदान पाते हैं।