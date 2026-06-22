Budh-Shani Navpancham Yog: बुध-शनि नवपंचम राजयोग से वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि को मिल सकता हैं लाभ

Mercury Transit in Cancer 2026: बुध ग्रह के 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करने और शनि के मीन राशि में स्थित रहने से नवपंचम योग (Navpancham Rajyog) का निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध और शनि के बीच बनने वाला यह शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए आर्थिक, करियर और व्यापारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। विशेष रूप से वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान नए अवसर मिलने, आय के स्रोत बढ़ने और रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना जताई जा रही है।