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Budh-Shani Navpancham Yog: बुध-शनि नवपंचम राजयोग से वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि को मिल सकता हैं लाभ

Mercury-Saturn Navpancham Yog: बुध के कर्क राशि में प्रवेश और शनि के मीन राशि में स्थित होने से नवपंचम योग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक एवं करियर संबंधी अवसर लेकर आ सकता है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल

Jun 22, 2026

Mercury Transit Cancer June 2026

Budh-Shani Navpancham Yog : बुध शनि नवपंचम योग किन राशियों को लाभ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Mercury Transit in Cancer 2026: बुध ग्रह के 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश करने और शनि के मीन राशि में स्थित रहने से नवपंचम योग (Navpancham Rajyog) का निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध और शनि के बीच बनने वाला यह शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए आर्थिक, करियर और व्यापारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। विशेष रूप से वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान नए अवसर मिलने, आय के स्रोत बढ़ने और रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना जताई जा रही है।

ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र मुंजाल के अनुसार वैदिक ज्योतिष में इस योग को भाग्य बदलने वाला माना गया है। जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में होते हैं, तो यह अद्भुत संयोग बनता है। इस बार का यह योग मुख्य रूप से तीन भाग्यशाली राशियों वृषभ, मिथुन और वृश्चिक के जीवन में पैसों की तंगी को दूर कर तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है।

इन 3 राशियों पर होगी सौभाग्य की बारिश:

1. वृषभ राशि (Taurus):

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़ा व्यापार करते हैं या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, उन्हें कोई बड़ी डील मिल सकती है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और सेहत भी पहले से काफी बेहतर होगी।

2. मिथुन राशि (Gemini):

मिथुन राशि के लिए बुध का यह गोचर उनके दूसरे यानी धन भाव में हुआ है, जबकि शनि देव दसवें (करियर) भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपको चौतरफा लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर आपने पहले कभी शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या सोने में निवेश किया था, तो उससे बड़ा मुनाफा मिल सकता है। बेरोजगारों को मनचाही नौकरी का ऑफर मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल होंगी। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी मतभेद दूर होंगे।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio):

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम योग भाग्य का पूरा साथ लेकर आया है। अब तक आपके जो काम पैसों की कमी की वजह से अटके हुए थे, वे तेजी से पूरे होने लगेंगे। आपको पैतृक संपत्ति या किसी गुप्त जरिए से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आप राजनीति, समाज सेवा या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको बड़ा पद या प्रतिष्ठा मिल सकती है। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा।

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि और संवाद का कारक माना जाता है, जबकि शनि को न्याय और स्थायित्व का प्रतीक। जब इन दोनों का नवपंचम जैसा त्रिकोण योग बनता है, तो व्यक्ति को केवल अस्थाई लाभ नहीं मिलता, बल्कि करियर और आर्थिक स्थिति में लंबे समय के लिए स्थिरता आती है। इस दौरान किए गए निवेश और लिए गए फैसले भविष्य में मील का पत्थर साबित होते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी बुध और शनि मजबूत स्थिति में हैं, तो इस राजयोग का लाभ आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

22 Jun 2026 12:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh-Shani Navpancham Yog: बुध-शनि नवपंचम राजयोग से वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि को मिल सकता हैं लाभ

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