Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम, रुष्ट हो सकती हैं माता रानी

Gupt Navratri 2026:गुप्त नवरात्रि साल में दो बार मनाई जाती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में वहीं दूसरी आषाढ़ के मास में मनाई जाती है। इस साल माघ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी 2026 से यानि आज से हुई है। वहीं इसका समापन 28 जनवरी 2026 को होगा। गुप्त नवरात्रि के समय में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत तंत्र साधना करने वालों के लिए खास माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र साधना की विद्या ग्रहण करने के लिए शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के समय कुछ कामों को करने की मनाही की गई है। यदि हम गुप्त नवरात्रि के समय में ये काम करते हैं तो हमें माता रानी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के समय में किन कामों को नहीं करना चाहिए।