February 2026 Shubh Muhurat List: फरवरी 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन और वाहन खरीदने के शुभ दिन

February 2026 Shubh Muhurat : विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन और वाहन खरीदने के शुभ दिन
फरवरी 2026 का महीना खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घर या परिवार में कोई शुभ काम करना चाहते हैं। इस महीने में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन या फिर वाहन खरीदने जैसे कामों के लिए कई अच्छे मुहूर्त मिलते हैं। ठंड का मौसम और शांत माहौल भी इन कामों के लिए बिल्कुल सही लगता है। चलिए, फरवरी 2026 के सभी शुभ मुहूर्त और जरूरी तारीखें एक जगह देख लेते हैं।
अगर आप फरवरी में शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस महीने 11 दिन ऐसे हैं जब विवाह के लिए बेहतरीन मुहूर्त मिलते हैं:
|तिथि / दिन
|समयावधि
|नक्षत्र
|तिथि (तिथियाँ)
|5 फरवरी, गुरुवार
|07:07 AM – 6 फरवरी 07:06 AM
|उत्तराफाल्गुनी, हस्त
|चतुर्थी, पंचमी
|6 फरवरी, शुक्रवार
|07:06 AM – 11:37 PM
|हस्त
|पंचमी
|8 फरवरी, रविवार
|12:08 AM – 9 फरवरी 05:02 AM
|स्वाती
|सप्तमी
|10 फरवरी, मंगलवार
|07:55 AM – 11 फरवरी 01:42 AM
|अनुराधा
|नवमी
|12 फरवरी, गुरुवार
|08:20 PM – 13 फरवरी 03:06 AM
|मूल
|एकादशी
|14 फरवरी, शनिवार
|06:16 PM – 15 फरवरी 03:18 AM
|उत्तराषाढ़ा
|त्रयोदशी
|19 फरवरी, गुरुवार
|08:52 PM – 20 फरवरी 06:55 AM
|उत्तर भाद्रपद
|तृतीया
|20 फरवरी, शुक्रवार
|06:55 AM – 21 फरवरी 01:51 AM
|उत्तर भाद्रपद, रेवती
|तृतीया, चतुर्थी
|24 फरवरी, मंगलवार
|04:26 AM – 25 फरवरी 06:50 AM
|रोहिणी
|नवमी
|25 फरवरी, बुधवार
|01:28 AM – 26 फरवरी 06:49 AM
|मृगशिरा
|नवमी, दशमी
|26 फरवरी, गुरुवार
|06:49 AM – 12:11 PM
|मृगशिरा
|दशमी
अगर आप अपने नए घर में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो फरवरी में 7 बेहतरीन मुहूर्त हैं:
अगर आपके घर में छोटे बच्चे का अन्नप्राशन है, तो फरवरी में 5 अच्छे मुहूर्त मिलेंगे:
|तिथि
|दिन
|समयावधि
|नक्षत्र
|6 फरवरी
|शुक्रवार
|07:06 AM – 07:31 AM
|हस्त
|6 फरवरी
|शुक्रवार
|04:09 PM – 06:04 PM
|हस्त
|18 फरवरी
|बुधवार
|05:43 PM – 06:13 PM
|शतभिषा
|20 फरवरी
|शुक्रवार
|07:43 AM – 08:04 AM
|उत्तर भाद्रपद
|26 फरवरी
|गुरुवार
|06:49 AM – 07:40 AM
|मृगशिरा
मुंडन संस्कार के लिए भी फरवरी में 2 खास तारीखें हैं:
अगर आप इस महीने नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो 5 शुभ तारीखें हैं:
तो ये रहे फरवरी 2026 के शुभ मुहूर्त। अब आप अपने खास काम बिना किसी उलझन के तय कर सकते हैं।
