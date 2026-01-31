February 2026 Shubh Muhurat List: फरवरी 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन और वाहन खरीदने के शुभ दिन

फरवरी 2026 का महीना खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घर या परिवार में कोई शुभ काम करना चाहते हैं। इस महीने में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन या फिर वाहन खरीदने जैसे कामों के लिए कई अच्छे मुहूर्त मिलते हैं। ठंड का मौसम और शांत माहौल भी इन कामों के लिए बिल्कुल सही लगता है। चलिए, फरवरी 2026 के सभी शुभ मुहूर्त और जरूरी तारीखें एक जगह देख लेते हैं।