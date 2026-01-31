31 जनवरी 2026,

शनिवार

धर्म/ज्योतिष

February 2026 Shubh Muhurat List: फरवरी 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन और वाहन खरीदने के शुभ दिन

February 2026 Shubh Muhurat : फरवरी 2026 के सभी शुभ मुहूर्त एक जगह देखें। विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन और वाहन खरीदने के लिए फरवरी 2026 की शुभ तिथियां, नक्षत्र और सही समय की पूरी लिस्ट।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 31, 2026

February 2026 Shubh Muhurat

February 2026 Shubh Muhurat : विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन और वाहन खरीदने के शुभ दिन

फरवरी 2026 का महीना खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने घर या परिवार में कोई शुभ काम करना चाहते हैं। इस महीने में शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन या फिर वाहन खरीदने जैसे कामों के लिए कई अच्छे मुहूर्त मिलते हैं। ठंड का मौसम और शांत माहौल भी इन कामों के लिए बिल्कुल सही लगता है। चलिए, फरवरी 2026 के सभी शुभ मुहूर्त और जरूरी तारीखें एक जगह देख लेते हैं।

फरवरी 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त | February 2026 Shubh Muhurat

अगर आप फरवरी में शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस महीने 11 दिन ऐसे हैं जब विवाह के लिए बेहतरीन मुहूर्त मिलते हैं:

तिथि / दिनसमयावधिनक्षत्रतिथि (तिथियाँ)
5 फरवरी, गुरुवार07:07 AM – 6 फरवरी 07:06 AMउत्तराफाल्गुनी, हस्तचतुर्थी, पंचमी
6 फरवरी, शुक्रवार07:06 AM – 11:37 PMहस्तपंचमी
8 फरवरी, रविवार12:08 AM – 9 फरवरी 05:02 AMस्वातीसप्तमी
10 फरवरी, मंगलवार07:55 AM – 11 फरवरी 01:42 AMअनुराधानवमी
12 फरवरी, गुरुवार08:20 PM – 13 फरवरी 03:06 AMमूलएकादशी
14 फरवरी, शनिवार06:16 PM – 15 फरवरी 03:18 AMउत्तराषाढ़ात्रयोदशी
19 फरवरी, गुरुवार08:52 PM – 20 फरवरी 06:55 AMउत्तर भाद्रपदतृतीया
20 फरवरी, शुक्रवार06:55 AM – 21 फरवरी 01:51 AMउत्तर भाद्रपद, रेवतीतृतीया, चतुर्थी
24 फरवरी, मंगलवार04:26 AM – 25 फरवरी 06:50 AMरोहिणीनवमी
25 फरवरी, बुधवार01:28 AM – 26 फरवरी 06:49 AMमृगशिरानवमी, दशमी
26 फरवरी, गुरुवार06:49 AM – 12:11 PMमृगशिरादशमी

फरवरी 2026 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त | Griha Pravesh Muhurat February 2026

अगर आप अपने नए घर में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो फरवरी में 7 बेहतरीन मुहूर्त हैं:

  • 6 फरवरी, शुक्रवार – 12:23 AM से 7 फरवरी 01:18 AM तक, नक्षत्र: चित्रा, हस्त
  • 11 फरवरी, बुधवार – 09:58 AM से 10:53 AM तक, नक्षत्र: ज्येष्ठा, अनुराधा
  • 19 फरवरी, गुरुवार – 08:52 PM से 20 फरवरी 06:55 AM तक, नक्षत्र: उत्तर भाद्रपद
  • 20 फरवरी, शुक्रवार – 06:55 AM से 02:38 PM तक, नक्षत्र: उत्तर भाद्रपद
  • 21 फरवरी, शनिवार – 01:00 PM से 07:07 PM तक, नक्षत्र: रेवती
  • 25 फरवरी, बुधवार – 02:40 AM से 26 फरवरी 06:49 AM तक, नक्षत्र: मृगशिरा
  • 26 फरवरी, गुरुवार – 06:49 AM से 12:11 PM तक, नक्षत्र: मृगशिरा

फरवरी 2026 के अन्नप्राशन मुहूर्त

अगर आपके घर में छोटे बच्चे का अन्नप्राशन है, तो फरवरी में 5 अच्छे मुहूर्त मिलेंगे:

तिथिदिनसमयावधिनक्षत्र
6 फरवरीशुक्रवार07:06 AM – 07:31 AMहस्त
6 फरवरीशुक्रवार04:09 PM – 06:04 PMहस्त
18 फरवरीबुधवार05:43 PM – 06:13 PMशतभिषा
20 फरवरीशुक्रवार07:43 AM – 08:04 AMउत्तर भाद्रपद
26 फरवरीगुरुवार06:49 AM – 07:40 AMमृगशिरा

फरवरी 2026 में मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त

मुंडन संस्कार के लिए भी फरवरी में 2 खास तारीखें हैं:

  • 6 फरवरी – 11:59 AM से 01:55 PM, नक्षत्र: हस्त, लग्न: वृषभ, तिथि: कृष्ण पंचमी
  • 11 फरवरी – 11:39 AM से 01:35 PM, नक्षत्र: ज्येष्ठा, लग्न: वृषभ, तिथि: कृष्ण दशमी

फरवरी 2026 में वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त | Vehicle Purchase Muhurat February 2026

अगर आप इस महीने नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो 5 शुभ तारीखें हैं:

  • 1 फरवरी, रविवार – 07:09 AM से 11:58 PM तक, नक्षत्र: पुष्य, तिथि: पूर्णिमा
  • 6 फरवरी, शुक्रवार – 07:06 AM से 7 फरवरी 07:06 AM तक, नक्षत्र: हस्त, चित्रा, तिथि: पंचमी, षष्ठी
  • 11 फरवरी, बुधवार – 09:58 AM से 10:53 AM तक, नक्षत्र: ज्येष्ठा, अनुराधा, तिथि: दशमी, नवमी
  • 26 फरवरी, गुरुवार – 06:49 AM से 12:11 PM तक, नक्षत्र: मृगशिरा, तिथि: दशमी
  • 27 फरवरी, शुक्रवार – 10:48 AM से 10:32 PM तक, नक्षत्र: पुनर्वसु, तिथि: एकादशी

तो ये रहे फरवरी 2026 के शुभ मुहूर्त। अब आप अपने खास काम बिना किसी उलझन के तय कर सकते हैं।

Updated on:

31 Jan 2026 06:57 pm

Published on:

31 Jan 2026 06:56 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / February 2026 Shubh Muhurat List: फरवरी 2026 शुभ मुहूर्त: शादी, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, मुंडन और वाहन खरीदने के शुभ दिन
