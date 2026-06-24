शनि गोचर 2026: आगामी 6 महीने मीन, मेष और कुंभ राशि के लिए कठिन इम्तिहान, जानिए उपाय

शनि गोचर 2026: शास्त्रों में शनि ग्रह को न्याय और कर्मफल का स्वामी कहा जाता है। इनकी चाल धीमी होती है, लेकिन असर गहरा डाल जाती है। 2026 अब लगभग आधा बीत चुका है और शनि अभी मीन राशि में ही हैं। इस वजह से जिन राशियों पर साढ़े साती (Shani Sade Sati 2026) या ढैय्या चल रही है, उनके लिए आगे के छह महीने बड़े अहम माने जा रहे हैं।