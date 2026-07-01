Monthly Horoscope July 2026: मेष राशि वालों को आर्थिक लेन-देन में सावधानी की सलाह, मिथुन और वृषभ के लिए लाभ के योग

Monthly Horoscope July 2026 in Hindi:मासिक राशिफल जुलाई 2026 : ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की चाल के लिहाज से जुलाई 2026 का महीना बेहद विशेष होने जा रहा है। इस अवधि में सूर्य, बुध और शुक्र जैसी बड़ी शक्तियां अपनी राशियां बदल रही हैं, जबकि शनि मीन राशि में वक्री होकर अपनी चाल से चकित करेंगे। ब्रह्मांड में होने वाली यह हलचल हर व्यक्ति के जीवन, करियर और दीर्घकालिक योजनाओं को गहराई से प्रभावित करेगी। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, ग्रहों का यह चक्र प्राकृतिक बदलावों के साथ-साथ सभी राशियों के लिए शुभ-अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना क्या सौगात और चुनौतियां लेकर आ रहा है।