Tarot Monthly Horoscope July 2026: तुला, वृश्चिक, धनु समेत इन राशियों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? जानें टैरो कार्ड्स के संकेत

Tarot Monthly Horoscope July 2026:जुलाई 2026 का महीना उत्तरार्ध की राशियों के लिए बदलावों और नई संभावनाओं से भरा रहने वाला है। समय का पहिया कुछ राशियों के लिए वित्तीय चुनौतियां लेकर आ रहा है, तो कुछ के लिए रुके हुए कामों में गति आने के संकेत दे रहा है। इस महीने ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स के रहस्यमयी संकेत आपको करियर में सूझबूझ से कदम बढ़ाने और रिश्तों में धैर्य रखने की सलाह देते हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं कि तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आने वाले चार हफ्ते भविष्य की क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।