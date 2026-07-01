Horoscope Today, 1 July 2026: आषाढ़ मास की शुरुआत, इन 4 राशियों को मिल सकता है बड़ा सरप्राइज, जानें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल

Horoscope Today 1 July 2026, Wednesday Horoscope: आषाढ़ मास 2026 के इस पावन काल में ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन में नए और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। बुधवार का यह विशेष दिन जहां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से अध्यात्म और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला है, वहीं इंद्र योग के चलते करियर और व्यापार में उन्नति के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु की कृपा से आज का दिन कुछ राशियों के लिए अप्रत्याशित आर्थिक लाभ और करियर में उछाल का संकेत दे रहा है, तो कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि आज आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं।