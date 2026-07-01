1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Horoscope Today, 1 July 2026: आषाढ़ मास की शुरुआत, इन 4 राशियों को मिल सकता है बड़ा सरप्राइज, जानें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल

1 जुलाई 2026 का राशिफल: आषाढ़ मास और इंद्र योग के शुभ संयोग में किन राशियों की चमकेगी किस्मत? जानें मेष से मीन तक के भाग्यशाली अंक, शुभ रंग और सटीक ज्योतिषीय उपाय।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jul 01, 2026

Aashadh Month Rashifal 2026

Horoscope Today 1 July 2026 : आज का राशिफल 1 जुलाई 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Horoscope Today 1 July 2026, Wednesday Horoscope: आषाढ़ मास 2026 के इस पावन काल में ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन में नए और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। बुधवार का यह विशेष दिन जहां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से अध्यात्म और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला है, वहीं इंद्र योग के चलते करियर और व्यापार में उन्नति के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु की कृपा से आज का दिन कुछ राशियों के लिए अप्रत्याशित आर्थिक लाभ और करियर में उछाल का संकेत दे रहा है, तो कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि आज आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं।

आज का मेष राशिफल

कार्यस्थल के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों से लाभान्वित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग करने से प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। भावनात्मक संबंधों में कुछ विषयों को लेकर विचार-भिन्नता तनाव का कारण बन सकती है। वाहन सावधानी से चलाएँ।

  • शुभ रंग: हरा | भाग्यशाली अंक: 6

आज का वृषभ राशिफल

कार्यस्थल पर नई नीति बनानी होगी। अपने लोगों के प्रति कठोर होना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेना लाभप्रद रहेगा। पुराना निवेश लाभकारी रहने की संभावना बनेगी। विवादित विषयों पर शांति बनाए रखनी होगी।

  • शुभ रंग: सफेद | भाग्यशाली अंक: 4

आज का मिथुन राशिफल

कार्यस्थल पर तौर-तरीकों में बदलाव लाना होगा। भावनात्मक संबंधों में विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए किए गए वादे पूरे करने होंगे। व्यावसायिक गतिविधियाँ तेजी से आगे बढ़ेंगी। प्रतिस्पर्धा में कम लाभ के बावजूद आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लंबी दूरी की यात्रा होने के योग बन रहे हैं।

  • शुभ रंग: पीला (येलो) | भाग्यशाली अंक: 8

आज का कर्क राशिफल

भावनात्मक तनाव या जल्दबाजी में निर्णय करने से बचना होगा। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने की संभावना रहेगी। पुराने संबंध पुनर्जीवित हो सकते हैं। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं। जॉब में स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है।

  • शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट | भाग्यशाली अंक: 2

आज का सिंह राशिफल

उच्च अधिकारियों का व्यवहार असहयोगात्मक रहने के बावजूद कार्यों में प्रगति और लोगों के बीच विश्वसनीयता बढ़ेगी। आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करेंगे। संतान पक्ष से बातचीत में भविष्य की नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। रुका हुआ धन मिलने से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

  • शुभ रंग: नारंगी (ऑरेंज) | भाग्यशाली अंक: 9

आज का कन्या राशिफल

परिवार में एक-दूसरे के प्रति सद्भाव और सहयोग की भावना से कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। पूर्व-नियोजित कार्यक्रम बदलने पड़ेंगे। उच्च अधिकारियों का व्यवहार बदला हुआ महसूस करेंगे। यात्रा सुखद रहेगी।

  • शुभ रंग: गहरा नीला (डार्क ब्लू) | भाग्यशाली अंक: 8

आज का तुला राशिफल

सरकारी योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में साझेदारों के विचारों को सम्मान देना भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में साथी के विचारों और व्यवहार से आहत हो सकते हैं।

  • शुभ रंग: कॉफी | भाग्यशाली अंक: 2

आज का वृश्चिक राशिफल

संसाधनों का अभाव महसूस करेंगे। व्यवस्था में बदलाव से तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे पर भरोसा करना होगा। पारिवारिक तनाव में व्यवहार में संतुलन रखें और शब्दों की गरिमा गिराने से बचें। अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं।

  • शुभ रंग: लाल (रेड) | भाग्यशाली अंक: 5

आज का धनु राशिफल

संभावनाओं से भरा हुआ दिन है। मेहनत का फल शीघ्रता से मिलेगा। मांगलिक कार्यों में ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट या जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनानी होगी। आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ाव बढ़ेगा।

  • शुभ रंग: ताँबा (कॉपर) | भाग्यशाली अंक: 3

आज का मकर राशिफल

कार्यों के परिणाम में देरी होने से तनाव रहेगा। उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। साथी व्यवसायियों से प्रतिस्पर्धा में पड़ने से बचें। व्यर्थ के खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी। निराशा और तनाव के बीच साथी से सुखद मुलाकात संभव है।

  • शुभ रंग: सिल्वर | भाग्यशाली अंक: 1

आज का कुंभ राशिफल

खेल और शिक्षा से जुड़ी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े व्यवसाय में टीमवर्क से अच्छे अनुबंध प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में सकारात्मक सोच के साथ पारदर्शितापूर्ण व्यवहार रखना होगा।

  • शुभ रंग: आसमानी (स्काई ब्लू) | भाग्यशाली अंक: 7

आज का मीन राशिफल

कठिन कार्य भी सरलतापूर्वक संपन्न होने से आत्मविश्वास और धन लाभ, दोनों होने की संभावना रहेगी। शिक्षा, कला और राजनीति के क्षेत्र में संभावनाओं से भरा दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होने से सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।

  • शुभ रंग: नारंगी (ऑरेंज) | भाग्यशाली अंक: 4

Shani Nakshatra Parivartan: 2 जुलाई से शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 9 राशियों के लिए धन लाभ का योग, जानें आपकी राशि पर असर

ये भी पढ़ें
Shani Transit July 2026, Shani Nakshatra Parivartan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal

राशिफल 2026

Updated on:

01 Jul 2026 06:21 am

Published on:

01 Jul 2026 05:45 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Horoscope Today, 1 July 2026: आषाढ़ मास की शुरुआत, इन 4 राशियों को मिल सकता है बड़ा सरप्राइज, जानें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Tarot Rashifal July 2026: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? Tarot Card Predictions

Monthly Tarot Horoscope July 2026
राशिफल

Shukra-Ketu Yuti 2026: 4 जुलाई से बदलेगा ग्रहों का समीकरण, इन 5 राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ तथा भाग्योदय के नए अवसर

Venus Transit Leo July 2026, Shukra Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Shani Nakshatra Parivartan: 2 जुलाई से शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 9 राशियों के लिए धन लाभ का योग, जानें आपकी राशि पर असर

Shani Transit July 2026, Shani Nakshatra Parivartan
धर्म/ज्योतिष

Budh Ast 2026 Rashifal: बुध के अस्त होते ही इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी-कारोबार और रिश्तों में बरतें सावधानी

Mercury Combust in Gemini 2026
धर्म/ज्योतिष

Horoscope Today, 30 June: आज का राशिफल 30 जून 2026: आषाढ़ माह की शुरुआत, ब्रह्मा योग में जानें 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल

Horoscope Today 30 June 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.