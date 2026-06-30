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Horoscope Today, 30 June: आज का राशिफल 30 जून 2026: आषाढ़ माह की शुरुआत, ब्रह्मा योग में जानें 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल

Today Horoscope: आज का राशिफल 30 जून 2026: आषाढ़ मास के प्रथम दिन, पूर्णिमा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और ब्रह्मा योग के शुभ संयोग में जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य और भाग्य का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 30, 2026

Horoscope Today 30 June 2026

Horoscope Today: आज का राशिफल 30 जून 2026: आषाढ़ मास के प्रथम दिन जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल (फोटो सोर्स: patrika)

Horoscope Today, Aaj Ka Rashifal 30 June 2026: आज का राशिफल 30 जून 2026: मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई शुभ संयोग लेकर आया है। आषाढ़ मास के आरंभ, पूर्णिमा तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन में अलग-अलग बदलाव और अवसरों का संकेत दे रहा है। किसी राशि के लिए आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं तो किसी को करियर, पारिवारिक संबंध, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप दिन की शुरुआत शुभ संकेतों और ग्रह-नक्षत्रों के मार्गदर्शन के साथ करना चाहते हैं, तो पढ़ें 30 जून 2026 का मेष से मीन राशि तक का विस्तृत दैनिक राशिफल।

आज का राशिफल: मेष

मेष राशि वालों का परिश्रम और भाग्य, दोनों के समर्थन से व्यवस्थाओं पर पकड़ मजबूत होगी तथा सम्मान बढ़ेगा। भाई-बहनों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण रहेगी। सार्वजनिक कार्यों के लिए समय निकालना आवश्यक हो जाएगा। धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ेगी।

  • भाग्यशाली रंग: महरून
  • भाग्यशाली अंक: 3

आज का राशिफल: वृषभ

स्वास्थ्य को लेकर परिवार में चिंताएं रह सकती हैं। व्यवसाय में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मित्रों या अन्य व्यवस्थाओं की मदद लेनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद रहेगी। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

  • भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)
  • भाग्यशाली अंक: 7

आज का राशिफल: मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए सकारात्मक दिन है, सही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिन कार्यों में भी अपने पक्ष में परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। विदेश व्यापार से जुड़े मसलों पर बातचीत होगी। भूमि, भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े व्यवसाय में ज्यादा लाभ की संभावना बन रही है।

  • भाग्यशाली रंग: पीच
  • भाग्यशाली अंक: 1

आज का राशिफल: कर्क

कर्क राशि वाले नकारात्मक विचारों और व्यक्तियों से घिरा हुआ महसूस करेंगे। आशंकाओं पर आधारित फैसले लेने से बचना होगा। व्यवसाय में यथास्थिति बनाए रखें, बड़े फैसले लेने से बचें। भावनात्मक संबंधों में सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। वाहन के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है।

  • भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
  • भाग्यशाली अंक: 8

आज का राशिफल: सिंह

सिंह राशि वालों के दिन की शुरुआत सहयोगात्मक और दूसरों की मदद करने की भावना से हो सकती है। किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हो सकते हैं। परोपकार के विषयों पर धन खर्च होगा। शिक्षा से जुड़े लोगों को नए अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है।

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
  • भाग्यशाली अंक: 9

आज का राशिफल: कन्या

दिन का महत्वपूर्ण भाग अतिथि-सत्कार और मेहमाननवाजी में गुजरने की संभावना है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से नजदीकी बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। विरोधियों की कार्यप्रणाली को समझने की आवश्यकता रहेगी।

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का राशिफल: तुला

व्यवस्थाओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने का फायदा मिलेगा। राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होने के योग बन रहे हैं। फैशन और डिजाइनिंग से जुड़े कार्यों में भविष्य को लेकर आज फैसले करने होंगे। संतान पक्ष से शुभ सूचना मिलेगी।

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • भाग्यशाली अंक: 4

आज का राशिफल: वृश्चिक

तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य और विवेक से कार्य लेना होगा। दूसरों की मदद करने के चक्कर में आपकी स्थिति परेशानी भरी हो सकती है। धार्मिक यात्राओं पर जाने के कार्यक्रम बन सकते हैं। दांपत्य जीवन में विचारों की भिन्नता रह सकती है।

  • भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
  • भाग्यशाली अंक: 5

आज का राशिफल: धनु

धन और सम्मान मिलने का दिन है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से दूसरों को सहयोग देने में सफल रहेंगे। रुका हुआ धन मिलने से सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा। पेट संबंधी समस्याओं के कारण खान-पान का ध्यान रखना होगा। प्रतिस्पर्धा में पड़ने से बचें।

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
  • भाग्यशाली अंक: 1

आज का राशिफल: मकर

चलते कार्यों में व्यवधान आएंगे और विरोधी मुखर हो सकते हैं। लेखन और कला से जुड़े लोगों को विवादों में पड़ने से बचना होगा। कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जहाँ नवीन जनों (नए लोगों) से संपर्क लाभकारी रहेगा। परिवार में वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिलेगा।

  • भाग्यशाली रंग: कॉपर (ताँबाई)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का राशिफल: कुंभ

मानसिक पीड़ा और घरेलू तनाव जैसी स्थितियों में सुधार होगा। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ से अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई देगा। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में शीघ्रता से लिए गए फैसलों से लाभान्वित होंगे।

  • भाग्यशाली रंग: कॉफी
  • भाग्यशाली अंक: 7

आज का राशिफल: मीन

विद्यार्जन (शिक्षा) से जुड़े लोगों को अपने मनचाहे स्थान और व्यवस्थाओं में जगह मिलने की संभावना बन रही है। नए भावनात्मक संबंध बनाने में जल्दबाजी से बचें, अन्यथा हृदय को ठेस लग सकती है। आध्यात्मिक कार्यों से एकाग्रता बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी।

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन ग्रीन
  • भाग्यशाली अंक: 6

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राशिफल 2026

Published on:

30 Jun 2026 05:47 am

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