Masik Rashifal July 2026: इन 6 राशियों के लिए बदलावों भरा रहेगा यह महीना, जानें कैसा रहेगा करियर और लव लाइफ

Monthly Horoscope July 2026: जुलाई 2026 का यह महीना तुला से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए जीवन के कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण बदलाव और सतर्कता लेकर आया है। ग्रहों की बदलती चाल इस महीने कुछ राशियों के लिए करियर और व्यापार में उन्नति के नए रास्ते खोलेगी, तो वहीं कुछ जातकों को गुप्त शत्रुओं और पारिवारिक मतभेदों के प्रति बेहद सावधान रहने की जरूरत होगी। इस अवधि में वित्तीय फैसलों और निवेश को लेकर जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से जानते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ, सेहत और कार्यक्षेत्र के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं।