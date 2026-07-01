Dev Shayani Ekadashi Date: जुलाई 2026 में कब है देवशयनी एकादशी? जानें योगिनी एकादशी, चातुर्मास और शुभ कार्यों से जुड़े नियम

द्रिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी (इसे पद्मा या हरीशयनी एकादशी भी कहते हैं) मनाई जाएगी। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शय्या पर चार महीने के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। कई धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि इस अवधि में भगवान शिव सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालते हैं। इन चार महीनों में भौतिक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन जप, तप, दान और मानसिक साधना के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है।