Yogini Ekadashi Date 2026: निर्जला एकादशी के बाद आती है योगिनी एकादशी, जानें इसका धार्मिक महत्व

अलकापुरी के राजा कुबेर के सेवक, हेमा माली की। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि भगवान शिव के लिए फूल लाने में देर कर दी। राजा कुबेर का गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। बाद में ऋषि मार्कंडेय ने सलाह दी कि योगिनी एकादशी करें। पौराणिक कथा के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हेमा माली को श्राप से मुक्ति मिली और वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत को त्वचा संबंधी कष्टों से राहत दिलाने वाला माना जाता है।