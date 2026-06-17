Shani Vakri 2026: जुलाई से दिसंबर तक वक्री रहेंगे शनि, क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत

Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में कर्मफल दाता, न्याय और अनुशासन के प्रतीक माने जाने वाले शनि देव जल्द ही उलटी चाल चलने वाले हैं। 'भविष्य पंचांग' के अनुसार, आगामी 27 जुलाई 2026 की दोपहर 1:26 बजे शनि देव मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) हो जाएंगे। शनि की यह स्थिति आगामी 11 दिसंबर तक यानी करीब साढ़े चार महीने बनी रहेगी। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास का मानना है कि जब भी क्रूर या धीमे चलने वाले ग्रह वक्री होते हैं, तो उनका प्रभाव बेहद तीव्र हो जाता है। शनि का यह राशि परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक मंच तक बड़े और अप्रत्याशित बदलावों का गवाह बनेगा।