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Shani Vakri 2026: जुलाई से दिसंबर तक वक्री रहेंगे शनि, क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत

Saturn Retrograde 2026 Begins July 27: 27 जुलाई 2026 से शनि मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह अवधि नीतिगत समीक्षा, आर्थिक निर्णयों, पर्यावरणीय मुद्दों और व्यक्तिगत जीवन में आत्ममंथन का समय मानी जाती है। जानें शनि की इस वक्री चाल के संभावित प्रभाव।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास

Jun 17, 2026

Saturn Turns Retrograde in Pisces on July 27

Shani Vakri 2026

Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिष में कर्मफल दाता, न्याय और अनुशासन के प्रतीक माने जाने वाले शनि देव जल्द ही उलटी चाल चलने वाले हैं। 'भविष्य पंचांग' के अनुसार, आगामी 27 जुलाई 2026 की दोपहर 1:26 बजे शनि देव मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) हो जाएंगे। शनि की यह स्थिति आगामी 11 दिसंबर तक यानी करीब साढ़े चार महीने बनी रहेगी। ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास का मानना है कि जब भी क्रूर या धीमे चलने वाले ग्रह वक्री होते हैं, तो उनका प्रभाव बेहद तीव्र हो जाता है। शनि का यह राशि परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक मंच तक बड़े और अप्रत्याशित बदलावों का गवाह बनेगा।

क्या होती है ग्रहों की वक्री चाल?

खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर अपनी सामान्य दिशा के बजाय पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे वक्री कहा जाता है। वास्तव में ग्रह पीछे नहीं जाता, बल्कि पृथ्वी और उस ग्रह की गति के अंतर के कारण ऐसा आभास होता है। ज्योतिष में शनि की वक्री अवस्था को आत्म-मंथन, पुराने अधूरे कामों को निपटाने, और अपने कर्मों का हिसाब-किताब करने का समय माना जाता है।

मीन राशि में वक्री शनि का महत्व

मीन राशि जल तत्व, आध्यात्मिकता, करुणा, अंतर्ज्ञान और कल्पनाशीलता की राशि है। जब अनुशासन और न्याय के देवता शनि इस संवेदनशील राशि में उलटी चाल चलेंगे, तो यह लोगों की सोच और वैश्विक नीतियों में गहरा बदलाव लाएगा। इस दौरान दिखावे से हटकर लोग यथार्थ और आंतरिक शांति की ओर रुख करेंगे।

देश पर दिखेगा व्यापक असर: प्रशासनिक कसावट और मौसम का मिजाज

भारत के संदर्भ में शनि की यह वक्री चाल नीतिगत स्तर पर बड़े बदलाव ला सकती है:

नीतियों की समीक्षा: सरकार अपनी पुरानी योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों की नए सिरे से समीक्षा कर सकती है। वर्षों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स और कानूनी मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।

जल और पर्यावरण संकट: मीन राशि जल तत्व की होने के कारण देश में जल संसाधनों के प्रबंधन, समुद्री गतिविधियों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे इस दौरान सुर्खियों में रहेंगे। भारी बारिश या जल से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

आर्थिक मंदी का साया और कूटनीतिक चुनौतियां

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वक्री शनि का प्रभाव काफी हलचल पैदा करने वाला रहेगा:

ग्लोबल इकोनॉमी में उतार-चढ़ाव: दुनिया भर के शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं में इस दौरान भारी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों में विशेषज्ञों ने फूंक-फूंक कर कदम रखने और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम करने की सलाह दी है।

पुराने विवाद आएंगे सामने: कुछ ज्योतिषविद मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ठंडे पड़े पुराने सीमा विवाद या कूटनीतिक मतभेद फिर से उभर सकते हैं, जिससे कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन पर मंथन: वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर कड़े नियम बनाए जा सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर जोर: पूरी दुनिया में लोगों का झुकाव अध्यात्म, योग, मानसिक संतुलन और वैलनेस (Wellness) की ओर तेजी से बढ़ेगा।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव की वक्री चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। विशेष रूप से जिन लोगों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, उन्हें अपने कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस अवधि में शॉर्टकट अपनाने या अनैतिक कार्यों से बचना ही सबसे सुरक्षित उपाय है, क्योंकि कर्मों के देवता इस दौरान लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते।.

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शनि

Published on:

17 Jun 2026 05:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Vakri 2026: जुलाई से दिसंबर तक वक्री रहेंगे शनि, क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत

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