Trigrahi Yog 2026: 17 जून को कर्क राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, 4 शुभ राजयोगों से इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ

Trigrahi Yog June 2026 Lucky Zodiac Signs: 17 जून को कर्क राशि (Cancer Zodiac Sign) में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र की युति से त्रिग्रही योग (Trigrahi Yog) बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसके साथ गजकेसरी योग, गजलक्ष्मी राजयोग और कलात्मक योग भी सक्रिय रहेंगे। माना जा रहा है कि इसका प्रभाव कुछ राशियों के करियर, धन और सामाजिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषविद राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, ग्रहों का ऐसा चतुर्भुज महासंयोग पांच विशेष राशि के जातकों के जीवन में तरक्की लाने वाला साबित हो सकता है है।