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Trigrahi Yog 2026: 17 जून को कर्क राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, 4 शुभ राजयोगों से इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ

Gajalakshmi Rajyog: 17 जून को कर्क राशि में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र के संयोग से त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके साथ कई शुभ योग भी सक्रिय रहेंगे, जिनका प्रभाव कुछ राशियों पर सकारात्मक माना जा रहा है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषविद राजेंद्र मुंजाल

Jun 16, 2026

Trigrahi Yog, Moon, Jupiter and Venus Conjunction

Trigrahi Yog June 2026: 17 जून को एक साथ सक्रिय होंगे कई शुभ योग, करियर और आर्थिक मामलों पर पड़ सकता है असर (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Trigrahi Yog June 2026 Lucky Zodiac Signs: 17 जून को कर्क राशि (Cancer Zodiac Sign) में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र की युति से त्रिग्रही योग (Trigrahi Yog) बनने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसके साथ गजकेसरी योग, गजलक्ष्मी राजयोग और कलात्मक योग भी सक्रिय रहेंगे। माना जा रहा है कि इसका प्रभाव कुछ राशियों के करियर, धन और सामाजिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषविद राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, ग्रहों का ऐसा चतुर्भुज महासंयोग पांच विशेष राशि के जातकों के जीवन में तरक्की लाने वाला साबित हो सकता है है।

Trigrahi Yog 2026: देश-दुनिया पर क्या होगा प्रभाव?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, जब भी कर्क (जो कि एक जल तत्व और संवेदनशील राशि है) में बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह मिलते हैं, तो दुनिया भर में इसके बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं:

बाजार में उछाल: शेयर बाजार, विशेषकर बैंकिंग, सोना और लग्जरी आइटम्स के सेक्टर में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिल सकती है।

मौसम में बदलाव: जल तत्व की राशि में इस संयोग से देश के कुछ हिस्सों में समय से पहले और अच्छी बारिश के योग बनेंगे, जिससे किसानों को लाभ होगा।

कला और संस्कृति का उत्थान: 'कलात्मक योग' के कारण फिल्म, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी।

Horoscope 2026: किन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ?

विभिन्न ग्रहों के इस महामिलन से 5 राशियों के जातकों के जीवन में चौतरफा खुशियां आने के संकेत हैं:

राशिमुख्य लाभ (करियर और आर्थिक)स्वास्थ्य और अन्य लाभ
मेष (Aries)कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी, बॉस आपके काम से बेहद खुश रहेंगे।पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी और सेहत में बड़ा सुधार होगा। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं।
मिथुन (Gemini)फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होगी और पार्टनरशिप से भारी मुनाफा होगा।आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना मजबूत होगी। अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे।
कर्क (Cancer)नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप की शुरुआत के लिए बेहतरीन समय। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा।समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पुरानी बीमारियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है।
कन्या (Virgo)आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।लंबे समय से अधूरी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
वृश्चिक (Scorpio)भाग्य का शत-प्रतिशत साथ मिलेगा। विदेशों से नौकरी के ऑफर या बिजनेस डील मिल सकती है।जो काम महीनों से रुके हुए थे, वे अब बिना किसी बाधा के तेजी से पूरे होने लगेंगे।

ज्योतिषीय सलाह: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस महायोग के शुभ फलों को और अधिक बढ़ाने के लिए जातकों को 17 जून के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। इस दिन कपूर का दान करना और गाय को भीगी हुई चने की दाल खिलाना अत्यंत फलदायी माना गया है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

16 Jun 2026 03:23 pm

Published on:

16 Jun 2026 03:22 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Trigrahi Yog 2026: 17 जून को कर्क राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, 4 शुभ राजयोगों से इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ

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