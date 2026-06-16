Guru Gochar 2026: 18 जून से गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशियों को हो सकता है धन लाभ

Pushya Nakshatra 2026: देवगुरु बृहस्पति (Jupiter Transit 2026) 18 जून 2026 की रात 9:32 बजे पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार (Drik Panchang) गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन 19 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से गुरु के पुष्य नक्षत्र गोचर का सबसे अधिक लाभ किन 4 राशियों को मिलने की संभावना है।