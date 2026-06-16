Guru Gochar 2026: 18 जून से गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशियों को हो सकता है धन लाभ

Pushya Nakshatra 2026: बृहस्पति गोचर 2026: इन राशियों को मिल सकते हैं सफलता और समृद्धि के संकेत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Pushya Nakshatra 2026: देवगुरु बृहस्पति (Jupiter Transit 2026) 18 जून 2026 की रात 9:32 बजे पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार (Drik Panchang) गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन 19 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से गुरु के पुष्य नक्षत्र गोचर का सबसे अधिक लाभ किन 4 राशियों को मिलने की संभावना है।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, गुरु और पुष्य नक्षत्र का मिलन बेहद पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। इस बार गुरु 18 जून से लेकर 19 अगस्त 2026 तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे।
धार्मिक मान्यता के अनुसार पुष्य नक्षत्र का संबंध सीधे तौर पर धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी से है। जब यह संयोग गुरुवार के दिन बनता है, तो इसे गुरु पुष्य अमृत योग कहा जाता है। इस अवधि में नया व्यापार शुरू करना, सोना-चांदी या जमीन खरीदना, और नए अनुबंध (कांट्रैक्ट) साइन करना अत्यंत शुभ और अक्षय फल देने वाला माना जाता है।
इस महागोचर का सबसे ज्यादा और सीधा लाभ इन चार राशियों को मिलने जा रहा है।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगहाली अब पूरी तरह खत्म होने वाली है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पुराने किए गए निवेश से जबरदस्त रिटर्न मिलने के योग हैं। मानसिक तनाव कम होगा और किसी पुरानी बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है।
कन्या राशि वालों के जीवन में पिछले कुछ समय से जो ठहराव था, वह अब गति पकड़ेगा। जो प्रोजेक्ट्स महीनों से अटके थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे। अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं, तो भारी मुनाफा हाथ लग सकता है। रिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपना पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे और किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान भी बन सकता है।
धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर भाग्य के नए दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। अगर आप ट्रांसफर या मनचाही जगह पर नौकरी तलाश रहे थे, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मी आपके काम का लोहा मानेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है।
मीन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति इस दौरान सबसे ज्यादा मजबूत होने वाली है। कोर्ट-कचहरी या परिवार में अटका कोई संपत्ति का मामला आपके पक्ष में आ सकता है। कमाई के एक से अधिक साधन बनेंगे। जो पैसा काफी समय से कहीं फंसा हुआ था या डूब चुका मान लिया गया था, वह अप्रत्याशित रूप से वापस मिल जाएगा।
ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, गुरु का पुष्य नक्षत्र में आना केवल इन चार राशियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ संकेत है। इस अवधि के दौरान शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, विशेषकर बैंकिंग, सोने-चांदी (बुलियन मार्केट), और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा उछाल आने की संभावना है। आम जनता के लिए सोने की खरीदारी और नए निवेश के लिए यह दो महीने का समय सर्वोत्तम रहेगा।
Disclaimer: यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और गणनाओं पर आधारित है। Patrika.com इसकी पूर्ण सत्यता या सटीकता की पुष्टि नहीं करता। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत निर्णय से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।
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