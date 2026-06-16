Shani Gochar 2027: मेष पर शुरू होगी साढ़ेसाती, जानें किन राशियों पर रहेगी ढैय्या

ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, जब शनि देव किसी व्यक्ति की जन्म राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव से होकर गुजरते हैं, तो उस साढ़े सात साल की अवधि को साढ़ेसाती कहा जाता है। वहीं, जब शनि देव चंद्रमा से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं, तो उसे ढैय्या (Shani Dhaiya 2027) कहा जाता है।

विशेष नोट: शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन वास्तव में वे अनुशासक हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करने वालों को शनि के गोचर से डरने की जरूरत नहीं होती।