Kedarnath-Badrinath: बदरीनाथ-केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो जान लीजिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

अगर आप भी इस साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या हेमकुंड साहिब के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को धामों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देवभूमि में आने वाले हर यात्री की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने 'स्मार्ट और सुरक्षित यात्रा' का खाका तैयार किया है। यह कदम न केवल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए है, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों की त्वरित मदद करने में भी मील का पत्थर साबित होगा।