Panchang: गुरुपुष्य और सर्वार्थसिद्धि का दुर्लभ संयोग , शुभ कार्यों के लिए खुला सौभाग्य का द्वार

ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज बताते हैं कि सूरज उगने से लेकर सुबह 11:32 बजे तक पुष्य नक्षत्र की खासियत रहेगी और इसी वक्त में सर्वार्थसिद्धि, अमृतसिद्धि और गुरुपुष्य योग का असर भी रहेगा। इस दौरान सोना-चांदी खरीदना, जमीन-जायदाद में पैसा लगाना, गाड़ी या कोई नया व्यापार शुरू करना इन सब चीजों को लंबे वक्त का फायदा मिल सकता है। व्यापारी और बिजनेस करने वाले अकसर ऐसे योग का ही इंतजार करते रहते हैं ताकि नए काम की नींव बढ़िया समय में पड़ जाए।