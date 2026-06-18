Nakshatra Parivartan 2026: सूर्य और शुक्र का एक साथ नक्षत्र परिवर्तन, सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण समय

मेष राशि वालों के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, वृषभ को आर्थिक लाभ होगा, मिथुन को करियर में नए मौके मिलेंगे, और कर्क राशि का पारिवारिक जीवन स्थिर रहेगा। सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान मिलेगी, कन्या की मेहनत रंग लाएगी, और वृश्चिक राशि वालों को अचानक कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धनु राशि का भाग्य चमकेगा, मीन राशि वालों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ होगा, जबकि मकर राशि वालों पर काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है।