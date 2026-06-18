Nakshatra Parivartan 2026: सूर्य और शुक्र का एक साथ नक्षत्र परिवर्तन, सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण समय

Nakshatra Transit 2026: सूर्य और शुक्र के गोचर से इन राशियों को मिल सकते हैं अवसर (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Surya Shukra Nakshatra Parivartan 2026: 22 जून 2026 को सूर्य और शुक्र एक ही दिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य आर्द्रा नक्षत्र और शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिर्विद राजेंद्र मुंजाल का कहना है कि इस परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए यह समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल माना जा रहा है।
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान, सरकारी नौकरी और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। वहीं, दूसरी ओर शुक्र देव प्रेम, सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रतीक हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ नई नक्षत्र सीमाओं में प्रवेश करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी पड़ता है।
इस बार 22 जून को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र (जिसके स्वामी राहु हैं) में प्रवेश करेंगे, जबकि शुक्र देव अश्लेषा नक्षत्र (जिसके स्वामी बुध हैं) में कदम रखेंगे। राहु और बुध के नक्षत्रों में इन दोनों बड़े ग्रहों का जाना कई अप्रत्याशित और चौंकाने वाले परिणाम लेकर आने वाला है।
ज्योतिर्विद राजेंद्र मुंजाल के अनुसार, वैसे तो यह बदलाव सभी के लिए कुछ न कुछ नया लाएगा, लेकिन तीन राशियों के लिए यह समय सबसे अच्छा साबित हो सकता है:
तुला राशि वालों के लिए यह गोचर नौकरी के नए और सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो अब समय आ गया है। आपको अचानक कहीं से अटका हुआ धन मिल सकता है। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए समय अच्छा है, बस जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें।
मकर राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं और नए निवेशकों (Investors) की तलाश में हैं, तो आपकी यह खोज पूरी हो सकती है। सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी और माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। बस थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है।
कुंभ राशि वालों के आकर्षण में वृद्धि होगी, लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। बेरोजगार लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स आखिरकार पूरे हो जाएंगे। आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और वर्षों पहले किसी को दिया हुआ उधार पैसा भी वापस मिल सकता है। व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा फिजूलखर्ची से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है।
इस महागोचर का असर अन्य राशियों पर भी देखने को मिलेगा। सिंह, तुला, वृषभ और धनु राशि के लिए भी यह समय काफी चमकदार रहने वाला है।
मेष राशि वालों के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, वृषभ को आर्थिक लाभ होगा, मिथुन को करियर में नए मौके मिलेंगे, और कर्क राशि का पारिवारिक जीवन स्थिर रहेगा। सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान मिलेगी, कन्या की मेहनत रंग लाएगी, और वृश्चिक राशि वालों को अचानक कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धनु राशि का भाग्य चमकेगा, मीन राशि वालों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ होगा, जबकि मकर राशि वालों पर काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है।
ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य और शुक्र के इस गोचर के शुभ प्रभावों को और अधिक बढ़ाने के लिए जातकों को 22 जून को तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और सफेद वस्तुओं (जैसे मिश्री, चावल या दूध) का दान करना चाहिए। इससे राहु और बुध के नक्षत्र जनित दोष भी शांत होते हैं।
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