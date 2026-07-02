Aaj Ka Rashifal 2 July 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 July 2026: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और वैधृति योग के प्रभाव में 2 जुलाई का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आया है। करियर, धन, परिवार और प्रेम से जुड़े मामलों में ग्रहों की स्थिति अलग-अलग राशियों पर अलग प्रभाव डालेगी। जिससे करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन प्रभावित होते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण योजना, निवेश या नए कार्य के साथ करने जा रहे हैं, तो पहले अपनी राशि का दैनिक राशिफल जानना लाभदायक हो सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं 2 जुलाई 2026 को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए दिन किन अवसरों और चुनौतियों के साथ आने वाला है।