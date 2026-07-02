2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Gochar Rashifal: शनि नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को मिल सकता है लाभ, इनकी बढ़ सकती हैं चुनौतियां

Shani Transit Effects on Rashi : जुलाई 2026 में शनि का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के करियर, धन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर से कुछ राशियों को नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को धैर्य और अनुशासन की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। जानिए आपकी राशि पर इसका संभावित प्रभाव क्या रहेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

ज्योतिषविद प्रमोद शर्मा

Jul 02, 2026

Shani Nakshatra Transit July 2026

Shani Gochar Rashifal: शनि का नक्षत्र गोचर जुलाई 2026: जानिए किन राशियों पर पड़ेगा इसका प्रभाव (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Shani Nakshatra Transit July 2026: जुलाई 2026 की शुरुआत में शनि देव अपने नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में इसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है क्योंकि शनि कर्म, अनुशासन और न्याय का कारक ग्रह है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर अलग-अलग रूप से पड़ सकता है।

ज्योतिषविद प्रमोद शर्मा का कहना है कि जब शनि नक्षत्र (Shani Nakshatra Transit) बदलता है, तो यह कई तरह की चीजों में हलचल मचा सकता है। करियर के रास्ते, पैसे के मामले, परिवार के रिश्ते, सेहत और यहां तक कि आपकी इज़्ज़त भी। बेशक यह हर व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा, यह उनकी जन्म कुंडली, दशा और दूसरे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

आम तौर पर जब शनि यह बदलाव करता है तो क्या होता है?

आपको अपनी कोशिशों के हिसाब से नतीजे मिलते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, उनकी मेहनत रंग लाएगी, या वे आखिरकार पुराने प्रोजेक्ट पूरे कर लेंगे। दूसरों के लिए सब्र और सोच-समझकर लिए गए फैसले पहले से कहीं ज्यादा मायने रखेंगे।

सभी राशियों पर शनि का नक्षत्र गोचर का संभावित प्रभाव (Shani Nakshatra Transit July 2026)

राशिसंक्षिप्त भविष्यफल
मेषकाम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जल्दबाज़ी में फैसले लेने या गुस्सा करने से बचें। नौकरी में धैर्य बनाए रखें।
वृषपैसों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दें। निवेश या बड़े वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें।
मिथुनरुका हुआ प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।
कर्कपरिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें।
सिंहकरियर में बदलाव के संकेत हैं। सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना लाभदायक रहेगा।
कन्यानौकरी या बिजनेस में तरक्की के योग हैं। साथ ही सेहत और दैनिक दिनचर्या का भी ध्यान रखें।
तुलाआर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बड़े खर्च करने से पहले सही योजना बना लें।
वृश्चिकमेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए प्रोफेशनल संपर्क भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं।
धनुकिस्मत का साथ मिलेगा। शिक्षा, यात्रा या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
मकरजिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी।
कुंभनए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। पैसों के मामलों में सावधानी और समझदारी से फैसले लें।
मीनपरिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखें। सेहत को नजरअंदाज करने से बचें।

शनि के असर से बचने के कुछ आसान उपाय:

  • मेहनत और ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं। शनि देव आलसी और बेईमान लोगों से नाराज होते हैं इसलिए खुद को अनुशासित रखें।
  • पैसे का लेन-देन सोचसमझकर करें। न ज्यादा कर्ज लें, न दें।
  • हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे शनि की टेढ़ी नजर से बचाव होता है।
  • दान जरूर करें। जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द, छाता या काले कपड़े दें ये आपके भाग्य को मजबूत कर सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Ravi Pradosh Vrat July 2026: जुलाई में पड़ेंगे दो रवि प्रदोष व्रत, जानें तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व

ये भी पढ़ें
Pradosh Vrat July 2026 Date

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Grah Gochar

शनि

Published on:

02 Jul 2026 11:39 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Gochar Rashifal: शनि नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को मिल सकता है लाभ, इनकी बढ़ सकती हैं चुनौतियां

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rajyog in July 2026 Rashifal: जुलाई में बन रहे 3 बड़े राजयोग, इन 5 राशियों को मिल सकते हैं धन लाभ के संकेत

Lucky Zodiac Signs July 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 2 July 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Today, Daily Horoscope
राशिफल

Dev Shayani Ekadashi Date: जुलाई 2026 में कब है देवशयनी एकादशी? जानें योगिनी एकादशी, चातुर्मास और शुभ कार्यों से जुड़े नियम

Devshayani Ekadashi 2026 Date and Time
धर्म और अध्यात्म

Ravi Pradosh Vrat July 2026: जुलाई में पड़ेंगे दो रवि प्रदोष व्रत, जानें तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व

Pradosh Vrat July 2026 Date
धर्म और अध्यात्म

Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा अमरनाथ यात्रा, जानिए हिमलिंग का रहस्य और नए नियम

Amarnath Cave Ice Shivling
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.