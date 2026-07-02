Shani Gochar Rashifal: शनि नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को मिल सकता है लाभ, इनकी बढ़ सकती हैं चुनौतियां

मेष काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जल्दबाज़ी में फैसले लेने या गुस्सा करने से बचें। नौकरी में धैर्य बनाए रखें।

वृष पैसों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दें। निवेश या बड़े वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें।

मिथुन रुका हुआ प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

कर्क परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें।

सिंह करियर में बदलाव के संकेत हैं। सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना लाभदायक रहेगा।

कन्या नौकरी या बिजनेस में तरक्की के योग हैं। साथ ही सेहत और दैनिक दिनचर्या का भी ध्यान रखें।

तुला आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बड़े खर्च करने से पहले सही योजना बना लें।

वृश्चिक मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए प्रोफेशनल संपर्क भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं।

धनु किस्मत का साथ मिलेगा। शिक्षा, यात्रा या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।

मकर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी।

कुंभ नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। पैसों के मामलों में सावधानी और समझदारी से फैसले लें।