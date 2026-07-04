IND vs ENG: मैनचेस्टर में ही भारतीय टीम को मिली थी दर्दनाक हार, एमएस धोनी के साथ खूब रोए थे फैंस

India vs England Manchester T20: क्रिकेट के इतिहास में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी धुंधली नहीं पड़तीं। साल 2019 के वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल मैच भी कुछ ऐसा ही था, जिसने करोड़ों भारतीय फैंस को ऐसा जख्म दिया जो आज भी ताजा है। वैसे तो भारत अब तक केवल दो बार वन-डे का वर्ल्ड चैंपियन बना है, पहली बार 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और दूसरी बार 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में। टीम इंडिया चार बार फाइनल में भी पहुंची है, जिसमें से दो बार उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फैंस के लिए फाइनल की हार से भी ज्यादा दर्दनाक 2019 के सेमीफाइनल की वो हार थी, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी।