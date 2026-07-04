IND vs ENG 2nd T20: संजू सैमसन-श्रेयस अय्यर को आउट करने वाले साकिब महमूद बाहर, पहली बार टी20 खेलेंगे जोश टंग

England Playing 11 for 2nd T20 vs Team India: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके लिए इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है, जिसमें दो बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले मुकाबले में जिस गेंदबाज ने श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों के विकेट हासिल किए थे, उसी साकिब महमूद को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है। वहीं, जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी हो गई है।