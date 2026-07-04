Gold Price Outlook: बीते 1 हफ्ते में 10,000 रुपये महंगी हुई चांदी, सोने में भी हुआ काफी इजाफा, क्या यह है निवेश का सही समय?

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स की रिसर्च एनालिस्ट वेदिका नार्वेकर का कहना है कि सोना अभी 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल को टेस्ट कर सकता है। यदि बाजार में ज्यादा दबाव आता है तो 1,34,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत सपोर्ट साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय 3 से 4 हिस्सों में निवेश करें। मौजूदा स्तर से खरीदारी शुरू करें और हर 2 फीसदी की गिरावट पर थोड़ा-थोड़ा निवेश बढ़ाएं। वहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए उनकी सलाह है कि गिरावट पर खरीदारी करें और ऊंचे स्तरों के आसपास मुनाफावसूली करें। चांदी के लिए वे 2.20 लाख रुपये प्रति किलो को मजबूत सपोर्ट और 2.60 लाख रुपये प्रति किलो को रेजिस्टेंस मानती हैं।