IKIO Tech, TPL Plastech और Elgi Rubber के शेयर आज 20% बढ़कर हुए बंद, जानिए क्या है PE रेश्यो

TPL Plastech Share Rise: भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हआ है। बीएसई सेंसेक्स 0.34 फीसदी या 261 अंक की बढ़त के साथ 77,763 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.39 फीसदी या 95 अंक की बढ़त के साथ 24,270 पर बंद हुआ। आज सबसे अधिक तेजी रियल एस्टेट, हेल्थकेयर, फार्मा और आईटी शेयरों में दर्ज हुई। शेयर बाजार में आज कई शेयरों में 20 फीसदी का उछाल दर्ज हुआ है। आइए जानते हैं कि किन शेयरों में आज जबरदस्त तेजी दर्ज हुई।