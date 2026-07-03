Adani Enterprises, Adani Ports और SBI समेत इन शेयरों में आज दिखी बिकवाली, जानिए कितनी गिरी कीमतें

Top Losers Today 3rd July 2026: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। सुबह के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 421 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई और एनएसई निफ्टी में 159.30 अंकों की बढ़ोतरी दिखी। निफ्टी-50, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी स्मॉलकैप सभी में तेजी देखी जा रही है। लेकिन सुबह 9 बजकर 46 मिनट पर निफ्टी-50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स पेसेंजर व्हीकल, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, एसबीआई और कोटक महिद्रा बैंक थामिल थे।