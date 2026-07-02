2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

HDFC Bank का शेयर 2026 में अब तक 20% गिरा, क्या यह है खरीदने का सही समय?

HDFC Bank Share Price: बैंक का शेयर प्राइस साल 2026 में अब तक 20 फीसदी तक टूट चुका है। बैंक की मैनेजमेंट टीम में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में क्या इस गिरावट के कारण शेयर में पैसा लगाना चाहिए? जानिए एक्सपर्ट्स की राय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 02, 2026

HDFC Bank Customer Alert

HDFC Bank का शेयर गिर गया है।

HDFC Bank का शेयर इस साल अब तक करीब 20 फीसदी टूट चुका है, जिससे इसके 42 लाख से ज्यादा शेयरधारकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, बैंक ने नए चेयरमैन और नए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) की नियुक्ति कर मैनेजमेंट को मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में कई निवेशकों के मन में यह सवाल होगा कि क्या अब इसमें निवेश करने का सही समय है? लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी सिर्फ शेयर सस्ता दिखने के कारण खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए। बल्कि निवेश से पहले कुछ अहम घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है।

HDFC बैंक ने किए बड़े बदलाव

स्थिति को संभालने के लिए एचडीएफसी बैंक ने कई अहम कदम उठाए हैं। बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व IAS अधिकारी राजीव कुमार को पार्ट-टाइम (नॉन-एग्जीक्यूटिव) चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा बैंक के बोर्ड ने पुनीत शर्मा को 1 सितंबर से CFO-डिजिग्नेट और 1 दिसंबर से CFO बनाने को मंजूरी दी है। वहीं, जिगर शाह को बैंक का जनरल काउंसिल नियुक्त किया गया है।

सिर्फ गिरावट देखकर खरीदारी न करें

INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दसानी का कहना है कि एचडीएफसी बैंक के बोर्ड की ओर से कराए गए स्वतंत्र कानूनी रिव्यू में आरोपों को साबित करने वाली कोई बात नहीं मिली है। वहीं, RBI ने भी बैंक के गवर्नेंस को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं जताई है। हालांकि, उनका कहना है कि सिर्फ इसलिए शेयर नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसकी कीमत काफी गिर गई है। निवेशकों को यह देखना चाहिए कि बैंक से जुड़े सभी मुद्दे पूरी तरह सुलझते हैं या नहीं।

दुबई मामले पर भी रहेगी नजर

हर्षल दसानी के मुताबिक, अगर बैंक से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने नहीं आती, तो शेयर में आगे तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन यदि दुबई मामले (दुबई शाखा में AT-1 बॉन्ड्स की मिस-सेलिंग) में जांच या कार्रवाई का दायरा बढ़ता है, तो शेयर पर दबाव बना रह सकता है। फिलहाल ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी बैंक के लिए सेल-साइड टारगेट 940 रुपये से 1,100 रुपये बता रहा है। लेकिन शेयर करीब 800 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है।

अभी HDFC Bank में नई खरीदारी से बचें

एक्सिस डायरेक्ट की रिसर्च एनालिस्ट ज्ञानदा वैद्य का कहना है कि एचडीएफसी बैंक ने अपनी लीडरशिप टीम को मजबूत किया है। बैंक के कारोबार में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसके बावजूद उनका मानना है कि फिलहाल एचडीएफसी बैंक में नई खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनकी सलाह है कि नया निवेश करने के लिए ICICI बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक बेहतर हैं।

EPFO News: करोड़ों लोगों को मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी, PF Account के लिए 1800 रुपये से ज्यादा कटवाना जरूरी नहीं, EPFO लाया नए नियम

ये भी पढ़ें
EPFO New Rules 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jul 2026 08:53 pm

Hindi News / Business / HDFC Bank का शेयर 2026 में अब तक 20% गिरा, क्या यह है खरीदने का सही समय?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Saksoft और CSM Technologies समेत इन 5 शेयरों में आज आई काफी गिरावट, जानिए कितनी गिर गईं प्राइस

CSM Share Lower Circuit
कारोबार

OnMobile Global और Hexagon Nutrition समेत इन शेयरों में आई 20% तक की तेजी, 1 ही दिन में निवेशकों की हो गई अच्छी कमाई

Hexagon Nutrition
कारोबार

Force Motors और Zensar Tech समेत इन 5 शेयरों में दिखा 10% तक का उछाल, जानिए पिछले 1 व 3 महीने का रिटर्न

C.E. Info Systems
कारोबार

Vedanta Iron and Steel Share Rise: सिर्फ 13 दिन में किया पैसा डबल, आज भी 10% का उछाल, वेदांता ग्रुप के इस शेयर में जारी है तेजी

Vedanta Iron and Steel Share
कारोबार

मैं भारत में कभी CEO नहीं बन पाती: इंदिरा नूई, चीन-US की तारीफ पर मचा घमासान

PepsiCo Former CEO
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.