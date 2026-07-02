HDFC Bank का शेयर 2026 में अब तक 20% गिरा, क्या यह है खरीदने का सही समय?

HDFC Bank का शेयर इस साल अब तक करीब 20 फीसदी टूट चुका है, जिससे इसके 42 लाख से ज्यादा शेयरधारकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, बैंक ने नए चेयरमैन और नए मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) की नियुक्ति कर मैनेजमेंट को मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में कई निवेशकों के मन में यह सवाल होगा कि क्या अब इसमें निवेश करने का सही समय है? लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी सिर्फ शेयर सस्ता दिखने के कारण खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए। बल्कि निवेश से पहले कुछ अहम घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है।