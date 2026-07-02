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Force Motors और Zensar Tech समेत इन 5 शेयरों में दिखा 10% तक का उछाल, जानिए पिछले 1 व 3 महीने का रिटर्न

Exide Industries Share: निफ्टी नेक्स्ट 500 का टॉप गेनर जेनसार टेक्नोलॉजीज का शेयर बना हुआ था। इसमें करीब 11 फीसदी की तेजी देखी गई। वहीं, सीई इन्फो सिस्टम्स का शेयर 8% उछल गया।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 02, 2026

C.E. Info Systems

C.E. Info Systems के शेयर में अच्छी तेजी देखी है। (PC: AI)

Sona BLW Share News: स्टॉक मार्केट में आज अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.84 फीसदी या 644 अंक की बढ़त के साथ 77,511 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.75 फीसदी या 179 अंक की बढ़त के साथ 24,185 पर ट्रेड करता दिखा। सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 4.73 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 1.23 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.44 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.19 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 1.06 फीसदी देखने को मिली। आइए जानते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 500 पैक के टॉप गेनर्स कौन कौन-से रहे।

जेनसार टेक्नोलॉजीज (Zensar Technologies Share)

ड्रोन बनाने वाली कंपनी जेनसार टेक्नोलॉजीज का शेयर गुरुवार दोपहर 2 बजे 10.13 फीसदी या 43 रुपये की बढ़त के साथ 469.20 पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने बीते 1 हफ्ते में 6.92 फीसदी, 1 महीने में -8.41% और तीन महीने में -12.41 फीसदी रिटर्न दिया है। यह शेयर 14 पीई पर ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 881 रुपये और 52 वीक लो 423 रुपये है।

सीई इन्फो सिस्टम्स (C.E. Info Systems Share)

सीई इन्फो सिस्टम्स का शेयर 7.92 फीसदी या 66.95 रुपये की बढ़त के साथ 912.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 8.49 फीसदी, 1 महीने में 10.47 फीसदी और 3 महीने में 4.15 फीसदी रिटर्न दिया है। यह 37.22 पीई पर ट्रेड कर रहा है। इस शेयर का 52 वीक हाई 1998 रुपये और 52 वीक लो 795 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5,008.17 करोड़ रुपये है।

कंपनीमौजूदा शेयर प्राइसआज का बदलाव1 सप्ताह का रिटर्न1 माह का रिटर्न3 माह का रिटर्नP/E
जेनसार टेक्नोलॉजीज₹469.20+10.13% (+₹43.00)+6.92%-8.41%-12.41%14.00
सीई इन्फो सिस्टम्स₹912.80+7.92% (+₹66.95)+8.49%+10.47%+4.15%37.22
सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स₹669.70+8.13% (+₹50.81)+6.60%+7.98%+32.95%63.64
एक्साइड इंडस्ट्रीज₹418.75+7.28% (+₹28.40)+6.88%+2.55%+39.21%41.53
फोर्स मोटर्स₹19,468.00+6.25% (+₹1,145.00)+3.39%+6.62%-10.00%उपलब्ध नहीं

सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स (Sona BLW Precision Forgings Share)

यह शेयर गुरुवार दोपहर 8.13 फीसदी या 50.81 रुपये की बढ़त के साथ 669.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने बीते 1 हफ्ते में 6.6 फीसदी, एक महीने में 7.98 फीसदी और 3 महीने में 32.95 फीसदी रिटर्न दिया है। यह शेयर 63.64 पीई पर ट्रेड कर रहा है। इस शेयर का 52 वीक हाई 660.95 रुपये पर और 52 वीक लो 402.30 रुपये पर है। कंपनी का मार्केट कैप 40,743.41 करोड़ रुपये है।

एक्साइड इंडस्ट्रीज (Exide Industries Share)

बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर 7.28 फीसदी या 28.40 रुपये की बढ़त के साथ 418.75 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 6.88 फीसदी, एक महीने में 2.55 फीसदी और 3 महीने में 39.21 फीसदी रिटर्न दिया है। यह शेयर 41.53 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 35,525.75 करोड़ रुपये है।

फोर्स मोटर्स (Force Motors Share)

फोर्स मोटर्स का शेयर 6.25 फीसदी या 1145 रुपये की बढ़त के साथ 19,468 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 3.39 फीसदी, एक महीने में 6.62 फीसदी और 3 महीने में -10 फीसदी रिटर्न दिया है।

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Published on:

02 Jul 2026 03:19 pm

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