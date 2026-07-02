Force Motors और Zensar Tech समेत इन 5 शेयरों में दिखा 10% तक का उछाल, जानिए पिछले 1 व 3 महीने का रिटर्न

Sona BLW Share News: स्टॉक मार्केट में आज अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.84 फीसदी या 644 अंक की बढ़त के साथ 77,511 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.75 फीसदी या 179 अंक की बढ़त के साथ 24,185 पर ट्रेड करता दिखा। सबसे अधिक तेजी निफ्टी आईटी में 4.73 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 1.23 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.44 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.19 फीसदी और निफ्टी ऑटो में 1.06 फीसदी देखने को मिली। आइए जानते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 500 पैक के टॉप गेनर्स कौन कौन-से रहे।