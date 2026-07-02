EPFO News: करोड़ों लोगों को मिल सकती है बढ़ी हुई सैलरी, PF Account के लिए 1800 रुपये से ज्यादा कटवाना जरूरी नहीं, EPFO लाया नए नियम

EPFO New Rules: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन बदलावों से करीब 8 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। नए नियमों के तहत अब पीएफ में 1800 रुपये महीने से अधिक का योगदान स्वैच्छिक होगा। यानी कंपनियां अपनी मर्जी से कर्मचारी की सैलरी से अधिक पैसा पीएफ के लिए नहीं काट सकेंगी। साथ ही वैधानिक वेतन सीमा यानी 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी पर 12 फीसदी पीएफ योगदान देना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। इससे ज्यादा वेतन पर पीएफ में अतिरिक्त पैसा जमा करना पूरी तरह कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करेगा।