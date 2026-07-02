IT Stocks Rise: Infosys, TCS और HCL Tech समेत इन शेयरों में आई बड़ी तेजी, 400 पॉइंट उछला सेंसेक्स

Top Gainers Today 2nd July 2026: भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 30 मिनट पर 0.55 फीसदी या 423 अंक की बढ़त के साथ 77,341 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.52 फीसदी या 123 अंक बढ़कर 24,131 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी आईटी शेयरों में देखने को मिली। निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी आने के चलते यह तेजी आई है। निफ्टी आईटी 3.39 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। आइए जानते हैं कि निफ्टी-50 के टॉप गेनर्स में कौन-से शेयर रहे।